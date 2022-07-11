Milyonları kapsar emeklilik bekleyenler için sızan ilk bilgiler! EYT'de kritik tarih 1999 değil 1996 mı? İşte EYT'de 10 soru ve cevap

EYT İçin Yapılacak Olan Düzenleme Nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla yapılacak olan planlama merak hususu olmaya devam ediyor! Bu sene emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik bir sene bulunduğu da vurgulanıyor. Genellikle EYT düzenlenmesinin sıkça gündeme geleceği tartışılırken kulis verileri de gelmeye başladı bile! EYT amacıyla somut adımların atılacağı ifade edilirken; önümüzdeki zamanlarda bu konunun netlik kazanacağı da vurgulanıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Emeklilikte Yaşa Takılanlar hususu ile ilgili ne zaman bir açıklama gerçekleştireceği merak ediliyor! Burada yaş sınırının ne olacağı ve hangi senenin temel alınacağı hususu da mühim bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Aslında son vakitlarda gelen kulis bilgisine göre kritik senenin 1999 senesi değil 1996 senesi bulunduğu vurgulanıyor!