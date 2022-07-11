EYT'de gizli formül ortaya çıktı! Yıl, prim ve hizmete göre... EYT için halk ve iş emekliliği nedir? İşte detaylar

Kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yeni formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 2022 senesi itibariyle büyük adım kaydedilen EYT düzenlemesi amacıyla iki yeni formülün daha gündeme geldiği aktarılıyor. Halk ve iş emekliliği modellerinin gündeme gelmesi yeni detayların da merak edilmesine sebep oldu.
Emeklilik bağlamında primi yetmeyenlere 'halk' modeli üzerinden emeklilik fırsatının sunulması tartışılırken, iş emekliliği kapsamında ise vakıf ve sandık vasıtasıyla emekliliğin oluşmasının sağlanması gibi modeller tartışılıyor. Hem de kısmi emeklilik, yıpranma payı (ağır işlerde çalışanlar amacıyla) gibi seçenek seçeneler de masada.
EYT Masasında Bu Formüller Var!
EYT düzenlemesinde kişilerin beklentileri bir hayli artmış durumda. Şimdilik alakalı bakanlığı çalışma gündeminde ilk sıralara alınmamasına karşın 2022 senesinde söz hususu çalıma amacıyla ciddi bir uzaklık kat edilmesi hedefleniyor. Masada ise EYT çalışmaları ile alakalı fazlası formül gün yüzüne çıktı.