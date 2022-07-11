Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 11.07.2022 13:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2022 13:11
    ABONE OL

    1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler dikkat! İşte SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemi 4500-5400 prim günü...

    1999 öncesi kısa süreli prim gün sayısı ile emekli olunabiliyorken, ileri ki senelerde bu sayı yaş ve sene olarak uzatılmıştır. SGK’ nın bu yeni düzenlemesiyle 1999 evveli işe girenler, daha az prim sayısıyla emekli olabilme hakkı aldılar. Yeni yasa ile uzayan emeklilik yaşı ve prim adedi söz hususu olduğunda daha erken emekli olmanın yolları aranır oldu. Erken emeklilik söz hususu olduğunda memur ve Bağkur primi ödeyenler de detaylı indirimlere tabidir. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, maluliyet onlara göre düzenlenmiştir.

    takvim.com.tr
    1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler dikkat! İşte SGK’nın sunduğu en erken emeklilik yöntemi

    Emeklilik yaş ilerlediğinde ve çalışma kuvveti azaldığında her insan için mühim bir unsurdur. Köy ya da şehir her yerde yaşam sürdüren insanlar emekli olmak amacıyla çaba harcamaktadır. 1999 'dan sonra işe başlayanlarda prim gün adedi 4500, 2008 senesinden sonra işe başlayanlar bağlamında ise 5400 olarak belirlenmiştir.erkeklerde 55, kadınlarda ise 54 yaş baz alınmıştır.

    Erken Emekliliğin Yolları Nedir?

    Doğum borçlanması; kadınlar, yapmış oldukları çocuk sayısına göre prim ödemesini düşürebiliyor. Bu imkân, 3 çocuğa kadar 6 sene primden düşülmesini sağlıyor. Buna doğum borçlanması adı veriliyor. Bununda belli şartları bulunmaktadır.

    Doğum evveli SSK' lı olmak ilk şarttır. Erkekler amacıyla ise askerlik borçlanması vardır. Askerlik zamanının tamamı ya da bir alanı erler amacıyla prim sayısına bağlanabiliyor.

    Erkekler amacıyla ise askerlik borçlanması vardır. Askerlik zamanının tamamı ya da bir alanı erler amacıyla prim sayısına bağlanabiliyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanların çok işine yarayan bir uygulamadır.

    Malulen emeklilik; sigortalı çalışanın çalışmasını kısıtlayan sonradan oluşmuş sıhhat sorunu olması halinde müracat edilen bir yoldur. Bunda da %60 çalışamaz raporu alınması, 1800 gün ve 10 sene çalışmış olma koşulu vardır. Bunların dışında erken emekli olmak amacıyla başka yollar araştırılmalıdır.

        1999 ve 2002 Yılından Sonra İşe Girenler Memur Ve Bağkurluların Durumu

        Erken emeklilik söz hususu olduğunda memur ve Bağkur primi ödeyenler de detaylı indirimlere tabidir. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, maluliyet onlara göre düzenlenmiştir.

        2022 senesinin Emekliklerde Yaşa Takılanların sorununun çözüleceği bir sene olarak ön plana çıktığı biliniyor. Bu sene bağlamında yapılacak olan yeni planlama yardımıyla erken emekliliğinin olası olup olmayacağı hususuysa cevap bekleyen mühim bir soru olarak karşımıza çıkıyor!
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Et ve Süt Kurumu’ndan flaş kurbanlık açıklaması
        Haberler SGK 1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler dikkat! İşte SGK'nın sunduğu en erken emeklilik yöntemi 4500-5400 prim günü...
            SON DAKİKA