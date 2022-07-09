EYT'de kritik tarih 1999 değil 1996 mı olacak? 950 bin kişiyi kapsar emeklilik bekleyenler sızan ilk bilgiler!

1999 senesinin genel olarak EYT'de kritik bir sene bulunduğu biliniyor. Fakat yakın zamanda gelen verilere gören kritik tarihin bundan sonra 1999 değil 1996 senesi olacağı ifade ediliyor. Şayet yapılacak düzenlemede 1996 senesi temel alıncak olursa tam 950 bin vatandaş bu düzenlemeden yararlanacak! Bundan ötürü yapılacak olan düzenlemeye dair bütün ayrıntılar da merak edilmeye devam ediyor!
EYT İçin Yapılacak Olan Düzenleme Nedir?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla yapılacak olan planlama merak hususu olmaya devam ediyor! Bu sene emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik bir sene bulunduğu da vurgulanıyor. Genellikle EYT düzenlenmesinin sıkça gündeme geleceği tartışılırken kulis verileri de gelmeye başladı bile! EYT amacıyla somut adımların atılacağı ifade edilirken; önümüzdeki zamanlarda bu konunun netlik kazanacağı da vurgulanıyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Emeklilikte Yaşa Takılanlar hususu ile ilgili ne zaman bir açıklama gerçekleştireceği merak ediliyor! Burada yaş sınırının ne olacağı ve hangi senenin temel alınacağı hususu da mühim bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Aslında son vakitlarda gelen kulis bilgisine göre kritik senenin 1999 senesi değil 1996 senesi bulunduğu vurgulanıyor!
Emeklilikte Yaşa Takılanlarda Yaş Sınırı Ne Kadar?
Bilindiği üzere Eylül ayı 1999 senesi ve evvel işe girmiş olanların kadınlar için 20 sene erkekler bağlamında 25 senesi tamamlamaları, emeklilik amacıyla şart! Kadınlar 2019 senesi itibariyle 20 yıl şartını tamamlamış durumdalar. Erkeklerde ise bu zamanın tamamlanmasına daha var! Burada yaş sınırının da 50 yaş bulunduğu vurgulanıyor. Gelen kulis verilerine göre yaş sınırının 50 olacağı ve prim gün sayısında da bir farklılık yaşanılabileceği ifade ediliyor!