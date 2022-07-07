SGK emekli olmanızı beklemeden toplu para ödemesi yapıyor! Almak için beklemeyin! Almayan pişman olur!

Emekli Geri Ödeme Parası Alma Şartları

Emekli geri ödemesini alabilmek amacıyla alakalı mevzuata göre iki esas koşul aranmaktadır. Bu koşullardan ilki sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmaktır. Bağ Kur kapsamında da rastgele bir etkinlik yürütmüyor olmak aranan birinci koşul olarak sıralanabilir. Bu kapsamda aranan ikinci koşul ise emeklilik amacıyla gereken üç koşuldan en az ikisini karşılamış olmaktır.

Önemli olan iki koşul ise sigortalılık senesi ve yaş koşullarıdır. Erkekler bağlamında 25, kadınlar için ise 20 sene olarak tespit edilen bu koşulun dışında yaş koşulunu da sağlayanlar toplu ödeme alabilecektir.