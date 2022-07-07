Emeklilikte yeni formül müjdesi geldi! 1999 öncesi sigorta girişi olanlar... SGK duyurdu! Emeklilik tarihinin 5 yıl öne çekilmesi mümkün!

Emeklilik hayalleri kuranların en fazla karşılarına çıkan sorunlardan biri erken emekli olmaktdır. Son zamanlarda emekliliği yaklaşanların yakından takip ettiği EYT sorunu ve 3600 ek gösterge çalışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir yandan EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip edilirlen, 5 sene daha az çalışıp erken emekli olma fırsatlarından yararlanmak isteyenler amacıyla SGK programları da hız kazanmış durumda.
SGK Girişi 1999 Öncesi Olanlar Bir Adım Önde
Türkiye'de alakalı SGK yasa ve yönetmeliklerine göre emeklilik bağlamında aranan esas koşul sigorta başlangıç tarihi, yaş ve sigortalılık süresidir. Fakat birtakım çalışanlar amacıyla bu koşulların değişik uygulamalar ile esnetilmesi sağlanıyor. Erken emeklilik amacıyla bilhassa SGK giriş tarihleri 8 Eylül 1999 tarihi evvel olan vatandaşların 15 senelik sigorta zamanını karşılamaları ve 3600 prim gününü tamamlamaları ile erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanmaktadır.
Söz hususu tarihlerde sigorta başlangıcı tespit edilen vatandaşların yanı sıra 31 Aralık 2011 tarihinden evvel sigortalı olup, 15 senelik sigorta zamanını tamamlayan ve 3600 gün primi dolduranlar erken yaşta emekli olabilecek. Bu uygulamalar ile erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emeklilik hakkından yararlanabiliyor.