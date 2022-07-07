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    • SGK
    • 07.07.2022 08:56
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    • 07.07.2022 08:56
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    Emeklilikte yeni formül müjdesi geldi! 1999 öncesi sigorta girişi olanlar... SGK duyurdu! Emeklilik tarihinin 5 yıl öne çekilmesi mümkün!

    Çoğu vatandaşın ihmal ettiği bu yöntemler emeklilik tarihini öne çekmek isteyenlere büyük üstünlük sağlıyor. Peki erken emekli olmak amacıyla hangi yöntemler uygulanabilir? İşte erken emeklilikte saklı kalmış o detaylar…

    takvim.com.tr
    Emeklilik tarihinin 5 yıl öne çekilmesi mümkün! Yeni formül müjdesi geldi

    Emeklilik hayalleri kuranların en fazla karşılarına çıkan sorunlardan biri erken emekli olmaktdır. Son zamanlarda emekliliği yaklaşanların yakından takip ettiği EYT sorunu ve 3600 ek gösterge çalışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir yandan EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip edilirlen, 5 sene daha az çalışıp erken emekli olma fırsatlarından yararlanmak isteyenler amacıyla SGK programları da hız kazanmış durumda.

    SGK Girişi 1999 Öncesi Olanlar Bir Adım Önde

    Türkiye'de alakalı SGK yasa ve yönetmeliklerine göre emeklilik bağlamında aranan esas koşul sigorta başlangıç tarihi, yaş ve sigortalılık süresidir. Fakat birtakım çalışanlar amacıyla bu koşulların değişik uygulamalar ile esnetilmesi sağlanıyor. Erken emeklilik amacıyla bilhassa SGK giriş tarihleri 8 Eylül 1999 tarihi evvel olan vatandaşların 15 senelik sigorta zamanını karşılamaları ve 3600 prim gününü tamamlamaları ile erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanmaktadır.

    Söz hususu tarihlerde sigorta başlangıcı tespit edilen vatandaşların yanı sıra 31 Aralık 2011 tarihinden evvel sigortalı olup, 15 senelik sigorta zamanını tamamlayan ve 3600 gün primi dolduranlar erken yaşta emekli olabilecek. Bu uygulamalar ile erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

        Fiili Hizmet Süresi İle Erken Emekli Olunabilir

        Erken emeklilik hakkı SGK Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında çoğu meslek takımlarında çalışan vatandaşların yararlanabildiği bir başka hak olarak ilgi çekiyor. Yıpranma payı olarak da tanınan bu hak çoğu iş kolunu kapsamaktadır. Sektörlerine göre değişmekle eş güdümlü bilhassa ağır işlerde çalışanların 180 gün kazanç elde etmeleri sağlanmaktadır.

        Kurşun ve arsenik işleri, cam fabrika ve atölyeleri, çimento fabrikaları, demir çelik fabrikaları, asit üretim tesitleri, TSK çalışanları, güven ve MİT mensupları, basın ve gazetecilik mesleğinde vazife yapanlar vb. çoğu takım bu kapsamda yer almaktadır.

        SGK Borçlanma Hizmetleri ile Emekli Olursunuz!

        Sigorta başlangıç tarihinden sonra çocuk sahibi olan kadın çalışanların 3 çocuğa kadar toplamda 2760 gün (6 sene) borçlanarak erken emekli olması mümkündür. Her bir çocuk bağlamında 2 sene süre ile doğum borçlanması yapılarak emeklilik sağlanabilir.

        Erkeklerde ise askerlik borçlanması bu kapsam dahilinde 2 seneye kadar erken emeklilik fırsatını sunmaktadır. Buna benzer olarak kamu çalışanlarının bedava izin borçlanma hakkını kullanarak ya da başka bütün sigortalıların yurt dışı borçlanması ile yurt dışında geride bıraktığımız sürelerini de karşılamaları ve emekli olmaları mümkündür.
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        Haberler SGK Emeklilikte yeni formül müjdesi geldi! 1999 öncesi sigorta girişi olanlar... SGK duyurdu! Emeklilik tarihinin 5 yıl öne çekilmesi mümkün!
            SON DAKİKA