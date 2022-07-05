SGK'lı olarak emekliliğinizi hemen öne çekin! EYT'lerin dışında eksik primleriyle emekli olamayanlar bu yöntemle emekli oluyor

SGK tarafından uzun süredir oluşturulan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor. Askerlik borçlanması ile er ya da erbaş olarak silah altında geçirilen süreler hedefiyle borçlanma yapılarak emeklilik öne çekiliyor. Doğum borçlanmasında ise kadın çalışanlar hedefiyle 3 çocuk hedefiyle 6 yıla kadar emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanmaktadır.