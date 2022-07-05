1261 gün detayını kimse bilmiyor! 1261 günü tamamladığınız an avantaj size geçecek! Emeklilikte son 7 yıl kuralı...

1261 gün detayına ilgi edenlerin emekli aylıklarında ciddi bir artış yaşanması olasıdır. Genellikle emekliliğine az bir vakit kalan vatandaşlar hizmet birleştirme yardımıyla emekli olduklarında daha yüksek emekli aylığı almaya hak kazanıyor. İşte emekli aylıklarını yükselten o detaylar…
Emekli Maaşını Artıracak Formül!
Emekli maaşını artıracak görülmemiş bir ayrıntı resmen yüzünü güldürdü. Emekli maaşıyla ay sonunu getirmekte zorlanan çok sayıda vatandaş ortaya çıkan emekli aylıklarını artıracak detayları araştırmaya başladı. Çalışanların son senelerde hizmetlerini toplamaları durumunda daha yüksek maaş alma hakkı kazanması sağlanıyor. Hizmet birleştirme tekniği yardımıyla SGK doğrultusundan emeklilik gününün de 3 bin güne kadar aşağı çekilmesi de sağlanıyor.
Emekli olmadan önceki tarihten son 7 senenin yarsından bir çoğu olan 1261 gün çalışma statüsü gerçekleşmişse şayet emeklilik statüsünün de değişmesi sağlanmaktadır. Mesela Bağ Kurlu olarak 10 sene çalışan bir vatandaşın emekliliğine 1261 gün kala, SSK'lı olarak çalışmaya başlaması durumunda söz hususu kurumdan emekli olması olası duruma getirilmiştir. Bu sayede yurttaşların emekli olduklarında daha yüksek maaş almaları da sağlanmaktadır. Fakat burada ilgi edilmesi gereken ana neden son 7 sene olarak ifade edilen öğenin sigortalı olarak geride bıraktığımız seneler olarak algılanması son derece önemlidir.