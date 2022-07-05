Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 05.07.2022 16:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2022 17:14
    ABONE OL

    1261 gün detayını kimse bilmiyor! 1261 günü tamamladığınız an avantaj size geçecek! Emeklilikte son 7 yıl kuralı...

    Emeklilikte yüksek maaş alabilmek isteyenler bağlamında resmen yeni bir fırsat doğdu. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan bütün emeklilerin yararlanabildiği söz hususu program kapsamında emekli aylıklarını arttırmak olası duruma geliyor. Çalışma hayatında farklı sigorta kollarında yer almış kişilerin emeklilik döneminde herhangi bir sorun yaşamamaları için emeklilik öncesinde hizmet birleştirme uygulamasına başvurması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    1261 gün detayını kimse bilmiyor! Emeklilikte son 7 yıl kuralı...

    1261 gün detayına ilgi edenlerin emekli aylıklarında ciddi bir artış yaşanması olasıdır. Genellikle emekliliğine az bir vakit kalan vatandaşlar hizmet birleştirme yardımıyla emekli olduklarında daha yüksek emekli aylığı almaya hak kazanıyor. İşte emekli aylıklarını yükselten o detaylar…

    Emekli Maaşını Artıracak Formül!

    Emekli maaşını artıracak görülmemiş bir ayrıntı resmen yüzünü güldürdü. Emekli maaşıyla ay sonunu getirmekte zorlanan çok sayıda vatandaş ortaya çıkan emekli aylıklarını artıracak detayları araştırmaya başladı. Çalışanların son senelerde hizmetlerini toplamaları durumunda daha yüksek maaş alma hakkı kazanması sağlanıyor. Hizmet birleştirme tekniği yardımıyla SGK doğrultusundan emeklilik gününün de 3 bin güne kadar aşağı çekilmesi de sağlanıyor.

    Emekli olmadan önceki tarihten son 7 senenin yarsından bir çoğu olan 1261 gün çalışma statüsü gerçekleşmişse şayet emeklilik statüsünün de değişmesi sağlanmaktadır. Mesela Bağ Kurlu olarak 10 sene çalışan bir vatandaşın emekliliğine 1261 gün kala, SSK'lı olarak çalışmaya başlaması durumunda söz hususu kurumdan emekli olması olası duruma getirilmiştir. Bu sayede yurttaşların emekli olduklarında daha yüksek maaş almaları da sağlanmaktadır. Fakat burada ilgi edilmesi gereken ana neden son 7 sene olarak ifade edilen öğenin sigortalı olarak geride bıraktığımız seneler olarak algılanması son derece önemlidir.

        SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

        Çalışma hayatında farklı sigorta kollarında yer almış kişilerin emeklilik döneminde herhangi bir sorun yaşamamaları için emeklilik öncesinde hizmet birleştirme uygulamasına başvurması gerekmektedir. SGK üzerinden yapılacak işlem kapsamında emekliliğe 6 ay kala işlemlerin yapılması tavsiye edilir. Hali hazırda emekli aylığı alan kişilerin bu hizmetten yararlanması mümkün değildir.

        Farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesini ifade eden bu yönteme göre SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm vatandaşların e -Devlet üzerinden veya SGK aracılığıyla başvurularını yapmaları mümkündür.

        Hizmet birleştirme tekniği yardımıyla aniden çok kurumda değişik sigorta statülerinde çalışmaları olanların prim adetlerini tamamlamaları mümkündür.

        Hesaplama Nasıl Yapılır?

        Bağ-Kur'a nazaran daha çok maaş alma imkânınız oluyor. Prim koşulu da düşüyor. 7 ve 3.5 yıl kavramları takvim senesini değil, prim ödenen gün adetlerini ifade ediyor. Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yılnin, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geride bıraktığımız 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik halinde son kurum belirleyici oluyor.

        1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanların da bütün çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha çok prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kredi
        Haberler SGK 1261 gün detayını kimse bilmiyor! 1261 günü tamamladığınız an avantaj size geçecek! Emeklilikte son 7 yıl kuralı...
            SON DAKİKA