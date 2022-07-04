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    • SGK
    • 04.07.2022 08:08
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    • 04.07.2022 08:08
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    SGK rapor parası ne zaman yatar? E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu (parası) sorgulama

    E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu (parası) sorgulama... SGK rapor parası ne zaman yatar? Yanıtı haberimizde... SGK'dan rapor parası alabilmek için başvuru sağlamış olan kişilerin rapor ücretlerini alabilme süreleri yaklaşık olarak 15 iş günüdür. Başvuru sağlanmasından sonra, rapor eğer hemen kabul edilir ve işleme alınırsa bu süre içinde kişilerin isimlerine ya da banka hesaplarına rapor ücretleri yansır. Ancak rapor almalarından sonra hemen başvuru yapmazlarsa bu süre 2 aya kadar uzayabilir.

    takvim.com.tr
    E-devlet üzerinden SGK istirahat raporu parası sorgulama

    SGK Rapor Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

    SGK üzerinden rapor paralarının sorgulanabilmesi için e-devlet sistemi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İletişim Merkezi kullanılabilir. Bunların yanında da rapor parası başvurusunda bulunmuş olan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine giderek de rapor paraları hakkında bilgi alabilirler.

    PTT Rapor Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

    PTT'den başvurusu yapılmış raporların sorgulama işleminin yapılabilinmesi için PTT şubelerine şahsi olarak gidilmesi ya da ALO 170 hattının aranarak bilgi alınması gereklidir. Her iki kanal üzerinden de onaylanmış olan rapor ücretlerinin kişilerin adına yatıp yatmadığı bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir.

    SGK Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

    SGK'dan rapor parası alabilmek için başvuru sağlamış olan kişilerin rapor ücretlerini alabilme süreleri yaklaşık olarak 15 iş günüdür. Başvuru sağlanmasından sonra, rapor eğer hemen kabul edilir ve işleme alınırsa bu süre içinde kişilerin isimlerine ya da banka hesaplarına rapor ücretleri yansır. Ancak rapor almalarından sonra hemen başvuru yapmazlarsa bu süre 2 aya kadar uzayabilir.

        SGK Rapor Parası Başvurusu Ne Kadar Sürede Yapılır?

        Hastalığı sebebi ile çalışamamış ve hastanelerden rapor almış olan kişilerin SGK istirahat raporu ücreti alabilmek için en fazla 2 ay içinde başvuru yapmış olmaları gereklidir. Kişilerin bu başvuruyu yapmamaları ve 2 aylık sürenin bitiminden sonra herhangi bir şekilde rapor ücreti alabilme durumları mevcut değildir.
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