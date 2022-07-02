Maaş derdi de yok! 4500 gün primi olana emekli maaşı! Yaş şartına dikkat...

SGK emeklilik dilekçesi veren tüm erkek ve bayan çalışanlarda ilk olarak vatandaşın hakları olur. Genellikle işe giriş tarihine göre yaş özelliğinden emeklilik şartı ile normal koşullar belirleniyor. Dolayısıyla emeklilik dilekçesini veren çalışanın normal emeklilik şartları inceleniyor. Böylece emekli olunup olunamayacağına dair genel bir bilgilendirme de yapılıyor.