1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! Erken emeklilik müjdesi verildi! Vatandaş bayram etti

1998 evvel kısa süreli prim gün sayası ile emekli olunabiliyorken, ileri senelerde bu sayı yaş ve sene olarak uzatılmıştır. SGK' nın bu yeni düzenlemesiyle 1999 evveli işe girenler, daha az prim sayısıyla emekli olabilme hakkı aldılar. Yeni yasa ile uzayan emeklilik yaşı ve prim adedi söz hususu olduğunda daha erken emekli olmanın yolları aranır oldu.