1999 ve 2002 yılından sonra işe girenler! Erken emeklilik müjdesi verildi! Vatandaş bayram etti

1998 evvel kısa süreli prim gün sayası ile emekli olunabiliyorken, ileri senelerde bu sayı yaş ve sene olarak uzatılmıştır. SGK' nın bu yeni düzenlemesiyle 1999 evveli işe girenler, daha az prim sayısıyla emekli olabilme hakkı aldılar. Yeni yasa ile uzayan emeklilik yaşı ve prim adedi söz hususu olduğunda daha erken emekli olmanın yolları aranır oldu.
Erken Emekliliğin Yöntemleri
Doğum borçlanması; kadınlar, yapmış oldukları çocuk sayısına göre prim ödemesini düşürebiliyor. Bu imkân, 3 çocuğa kadar 6 sene primden düşülmesini sağlıyor. Buna doğum borçlanması adı veriliyor. Bununda belli şartları bulunmaktadır. Doğum evveli SSK' lı olmak ilk şarttır. Erkekler bağlamında ise askerlik borçlanması vardır. Askerlik zamanının tamamı ya da bir alanı erler amacıyla prim sayısına bağlanabiliyor. Yedek subaylık yapanlar da askerlik zamanını kullanabiliyor.
Özellikle emeklilikte yaşa takılanların çok işine yarayan bir uygulamadır. Malulen emeklilik; sigortalı çalışanın çalışmasını kısıtlayan sonradan oluşmuş sağlık sorunu olması halinde müracat edilen bir yoldur. Bunda da %60 çalışamaz raporu alınması, 1800 gün ve 10 sene çalışmış olma koşulu vardır. Bunların dışında erken emekli olmak amacıyla başka yollar araştırılmalıdır.