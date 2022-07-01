SGK işçi şikâyeti nereye nasıl yapılır? İŞKUR’a işvereni şikayet nasıl edilir? İşte sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi

Alo 170 Şikayet Gizliliği Nasıl Yapılır?

İşçilerin iş verenlerini şikayet edebildikleri ALO 170 hattı üzerinden şikayette bulunmak isteyen ancak kimliğinin açığa çıkmasını istemeyen kişilere verilen hizmete şikayet gizliliği adı verilir. İşçi, kimliğini ALO 170 hattında çalışan personellere vererek ya da arzusunda göre vermeyerek şikayette bulunabilir. Sigortasının yapılmasını istemesine rağmen sigortasını yapmayan işverenlerin ya da maaşını resmi olarak gösterilenden düşük veren işverenler için bu numara kullanılabilir ve kişiler kimlik beyanında bulunmak zorunda değildir. Kimliklerinin gizli kalması için herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur. Kişiler, kimliklerini ve kişiliklerini belirtmekle yükümlü değillerdir.

ALO 170 Şikayet Ne Zaman Sonuçlanır?

ALO 170 hattı üzerinden sağlanmış olan tüm şikayetlerin işleme koyulma süresi, ortalama 3 gündür. Kişiler bu hatta hangi konu ile ilgili bir şikayette bulunmuş olurlarsa olsunlar, işlemleri 3 gün içinde başlatılır ve şikayetleri konusunda gerekli görülen tüm işlemler yapılmaya başlanır.