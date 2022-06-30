Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 30.06.2022 08:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2022 08:08
    ABONE OL

    SGK-SSK-PTT rapor parası sorgulama TC no ile e-devlet ve telefon! Rapor parası ne zaman yatar?

    E-devletten rapor parasının sorgulanabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. Daha sonra, arama kısmına “4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” yazılıp aratılarak SGK rapor parası sorgulama işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Rapor parası ne zaman yatar? İşte TC no ile e-devlet ve telefon üzerinden SGK-SSK rapor parası sorgulama

    takvim.com.tr
    SGK-SSK rapor parası sorgulama TC no ile e-devlet ve telefon

    PTT şubelerinden T.C. kimlik numarası ile rapor parası sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için PTT şubelerine gidilmesi ya da PTT'nin müşteri hizmetleri numarasının aranması gereklidir. Müşteri hizmetlerinin aranmasından sonra müşteri temsilcilerine rapor parası sorgulamanın talep edildiğinin söylenmesi ile beraber T.C. kimlik numarası bilgisi verilerek işlem hakkında bilgi alınabilir.

    Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır?

    SGK üzerinden rapor parasının alınmadan önce hesaplanabilmesi için güncel olarak internet siteleri kullanılabilir. Veya e-devlet sistemi üzerinden de hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanında rapor parası alabilmek için belirlenmiş olan kriterler şöyle sıralanmıştır:

    · Rapor gün sayısı

    · Son bir yıllık toplam brüt ücreti

    · Toplam prim gün sayısı

    Hesaplama yapılırken önce kişilerin aylık brüt ücretleri yıllık olarak hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasından sonra, yıllık olarak belirlenmiş olan brüt ücret 360 güne bölünür. Böylece, kişilerin günlük almakta oldukları maaşları hesaplanır. Ayakta tedavi edilen hastalar için aylık ücretlerinin üçte ikisi, yatarak tedavi gören kişilere ise aylık ücretlerinin yarısı kendilerine rapor parası olarak sigortalı kişilere verilir.

    SGK Rapor Parası Nedir?

    SGK tarafından sigortalı çalışanlara verilen rapor parası, belirli bir prim süresi boyunca çalışmış olan kişilere devlet tarafından verilen ve hasta oldukları süre boyunca kendilerine para verilmesini sağlayan bir sistemdir. SGK rapor parası alabilmek için sigortalı çalışan kişilere belirlenmiş olan bazı koşullar mevcuttur. Bu şartları sağlayan kişilere belirli oranlarda rapor ücretleri verilir.

        Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

        SGK rapor parası için başvuru yapılmasından yaklaşık 15 gün sonra kişiler rapor parası alma hakkına sahiptirler. SGK rapor parası almak isteyen kişiler, en az 3 gün boyunca rapor almış olmak zorundadırlar. Bununla beraber devlet tarafından belirlenmiş olan diğer koşulların yerine getirilmesi ile beraber başvuru sağlanır ve yapılmış olan başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilerek kişilere ücretleri yatırılır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seni Kalbime Sakladım
        Haberler SGK SGK-SSK-PTT rapor parası sorgulama TC no ile e-devlet ve telefon! Rapor parası ne zaman yatar?
            SON DAKİKA