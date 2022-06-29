Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır?

SGK üzerinden rapor parasının alınmadan önce hesaplanabilmesi için güncel olarak internet siteleri kullanılabilir. Veya e-devlet sistemi üzerinden de hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanında rapor parası alabilmek için belirlenmiş olan kriterler şöyle sıralanmıştır:

· Rapor gün sayısı

· Son bir yıllık toplam brüt ücreti

· Toplam prim gün sayısı

Hesaplama yapılırken önce kişilerin aylık brüt ücretleri yıllık olarak hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasından sonra, yıllık olarak belirlenmiş olan brüt ücret 360 güne bölünür. Böylece, kişilerin günlük almakta oldukları maaşları hesaplanır. Ayakta tedavi edilen hastalar için aylık ücretlerinin üçte ikisi, yatarak tedavi gören kişilere ise aylık ücretlerinin yarısı kendilerine rapor parası olarak sigortalı kişilere verilir.