Askerlik borçlanması başvurusunun gerçekleşebilmesi için askerlik yapmakta olan ya da yapmış olan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bir dilekçe yazarak Ankara'da yer alan genel merkeze göndermeleri gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yer alan askerlik borçlanma başvuru belgesinin doldurularak ilgili adrese gönderilmesi gereklidir.
Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?
Askerliğini bitirmiş olan kişiler eğer kamu çalışanı ise çalıştıkları kuruma askerlik belgelerini onaylatmaları gereklidir. Onay verilmesinden sonra kişilerin belgelerini "Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nın Mithatpaşa Caddesi No:20 Sıhhiye/Ankara adresindeki hizmet binasına veya Balgat Arşivi'nin bulunduğu; Ehlibeyt Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:20 Balgat/ANKARA " adresine göndermeleri gereklidir.
Askerlik Borçlanması Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Askerlik borçlanması sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen kişilerin e-devlet sistemine girmeleri ve arama kısmına "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" yazarak aratmaları gereklidir. Bu işlemden sonra askerlik borçlanması sorgulaması hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.