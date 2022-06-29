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    • SGK
    • 29.06.2022 08:06
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    • 29.06.2022 08:06
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    SGK askerlik borçlanması şartları nelerdir? Askerlik borçlanması hesaplama, başvuru ve sorgulama!

    Askerlik borçlanması hesaplama, başvuru ve sorgulama işlemleri ve SGK askerlik borçlanması şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı haberimizde. Askerlik borçlanması başvurusunun gerçekleşebilmesi için askerlik yapmakta olan ya da yapmış olan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bir dilekçe yazarak Ankara'da yer alan genel merkeze göndermeleri gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yer alan askerlik borçlanma başvuru belgesinin doldurularak ilgili adrese gönderilmesi gereklidir.

    takvim.com.tr
    Askerlik borçlanması hesaplama, başvuru ve sorgulama

    Askerlik borçlanması başvurusunun gerçekleşebilmesi için askerlik yapmakta olan ya da yapmış olan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bir dilekçe yazarak Ankara'da yer alan genel merkeze göndermeleri gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yer alan askerlik borçlanma başvuru belgesinin doldurularak ilgili adrese gönderilmesi gereklidir.

    Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Askerliğini bitirmiş olan kişiler eğer kamu çalışanı ise çalıştıkları kuruma askerlik belgelerini onaylatmaları gereklidir. Onay verilmesinden sonra kişilerin belgelerini "Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nın Mithatpaşa Caddesi No:20 Sıhhiye/Ankara adresindeki hizmet binasına veya Balgat Arşivi'nin bulunduğu; Ehlibeyt Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:20 Balgat/ANKARA " adresine göndermeleri gereklidir.

    Askerlik Borçlanması Sorgulaması Nasıl Yapılır?

    Askerlik borçlanması sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyen kişilerin e-devlet sistemine girmeleri ve arama kısmına "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" yazarak aratmaları gereklidir. Bu işlemden sonra askerlik borçlanması sorgulaması hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.

        Askerlik Borçlanması Şartları Nelerdir?

        Askerlik borçlanmasının yapılabilme koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

        • Erkek sigortalının askerliğini er veya erbaş olarak yapması gerekmektedir. Yedek subaylar ise hazırlık okulundaki süreyi borçlanabilir.

        • Askerlik borçlanması en fazla askerliğin süresi kadar olabilir. 12 ay askerlik yapmış bir vatandaş, ister 12 ay ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilmektedir.

        • Askerlik borçlanması tutarı asgari ücrete göre belirlenmektedir, her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artmaktadır.

        • Kişinin askerde olduğu sürede sigorta primi ödenmemiş olmalıdır.
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