Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Kadar?

Türkiye'deki tüm SGK emeklilerine ve ilgili grupta yer alan vatandaşlara her yıl dini bayramlardan önce ikramiye ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Verilen bayram ikramiyelerinde ise uzun bir süredir zam beklentisi var. Özellikle son dönemde artan enflasyonun da etkisi ile emekliler gibi dar gelir grubunda yer alan kişiler bayram ikramiyelerine de zam bekliyor.

3 yılda sadece 100 lira artış yapılan bayram ikramiyeleri için Ramazan Bayramı için herhangi bir artış yapılmamıştı. Kurban Bayramı için yine 1.100 TL olarak ödemelerin yapılması bekleniyor. Vatandaşın beklentisi ise zam yapılması yönünde.