E-devlet ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet ölüm aylığı belgeleri nelerdir?

E-Devlet Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığının alınma koşulları, şöyle belirlenmiştir:

· En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

· 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması

· Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,