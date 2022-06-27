Evlenme ödeneğinin yatırılma süresi, farklılık gösterir. Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak müracaat yapmış olan vatandaşlara süresi, 1 ay ile 3 ay arasında değişebilir. Bu sebepten ötürü da bireylerin alabilecekleri çeyiz ücretlerinin net bir tarihi sahip olunan değildir.

Devlet Kimlere Çeyiz Parası Veriyor?

Devletten çeyiz parası alabilecek olan şahıslar, yetim maaşı almakta olan insanlardır.

Daha evvel yetim maaşı almış fakat sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan şahıslara çeyiz parası verilmesi söz hususu değildir. Ancak, yetim maaşı alan vatandaşların uyorlarsa ya da rastgele bir kurumda eğitim görüyorlarsa sigortalı çalışmaları hallerinde da çeyiz paraları kesilmez. Bununla beraber, yetim aylıklarının BAĞKUR'lu olarak çalışılması halinde da kesilmemesinden ötürü, yetim maaşı alan vatandaşlar BAĞKUR kapsamında çalışırken de çeyiz parası alma hakkına sahiptir.