Askerlik borçlanması hesaplama, başvuru ve sorgulama! SGK askerlik borçlanması şartları nelerdir?

Askerlik Borçlanması Şartları Nelerdir?

Askerlik borçlanmasının yapılabilme koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Erkek sigortalının askerliğini er veya erbaş olarak yapması gerekmektedir. Yedek subaylar ise hazırlık okulundaki süreyi borçlanabilir.

• Askerlik borçlanması en fazla askerliğin süresi kadar olabilir. 12 ay askerlik yapmış bir vatandaş, ister 12 ay ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilmektedir.

• Askerlik borçlanması tutarı asgari ücrete göre belirlenmektedir, her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artmaktadır.

• Kişinin askerde olduğu sürede sigorta primi ödenmemiş olmalıdır.