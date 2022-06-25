BAĞKUR'LU Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

BAĞKUR kapsamında olunup olunmadığını öğrenebilmek için durumlarını merak eden kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine şahsi olarak gitmeleri ve kimlik numaraları ile beraber durumlarını öğrenme imkanları mevcuttur. Bununla beraber, e-devlet sistemi üzerinden de online olarak BAĞKUR kapsamında olunup olunmadığı hızlı bir şekilde öğrenilme imkanına sahiptir. E-devlete girişten sonra arama kısmına "4B Hizmet Dökümü" yazılması ile beraber, çıkan ilk sonuç takip edilir. Bu sayede kişiler, eğer BAĞKUR kapsamı üzerinden sigortalı iseler, karşılarına açılan ekranda bilgileri yazar. Ancak farklı bir sigorta türünde iseler BAĞKUR aramalarında herhangi bir bilgi mevcut olmaz.