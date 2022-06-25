E-Devlet Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden hizmet birleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gereklidir. Daha sonra ise arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi" yazılması ve çıkan sayfa üzerinden gerekli adımların izlenmesi gereklidir. E-devlet üzerinden yapılan işlemlerde, başvurunun kabul edilmesinden sonra kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl ya da ilçe müdürlüklerine giderek resmi diğer işlemlerini tamamlamaları da gereklidir.