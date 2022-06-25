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    • SGK
    • 25.06.2022 08:03
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    • 25.06.2022 08:03
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    E-Devlet SSK hizmet birleştirme nasıl yapılır? SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır?

    SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet SSK hizmet birleştirme nasıl yapılır? İşte soruların yanıtları... SGK hizmet birleştirme işlemi için yapılması gereken başvuru için öncelikle belirlenmiş olan dilekçenin şahıs tarafından yazılması ve imzalanması gereklidir. Dilekçenin tamamlanmasından sonra kişiler, yazmış oldukları dilekçeyi şahsi olarak Sosyal güvenlik kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine teslim etmelilerdir. Teslim işleminden sonra süreç tamamlanır.

    takvim.com.tr
    SSK-SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır?

    SGK hizmet birleştirme işlemi için yapılması gereken başvuru için öncelikle belirlenmiş olan dilekçenin şahıs tarafından yazılması ve imzalanması gereklidir. Dilekçenin tamamlanmasından sonra kişiler, yazmış oldukları dilekçeyi şahsi olarak Sosyal güvenlik kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine teslim etmelilerdir. Teslim işleminden sonra süreç tamamlanır.

    SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi Nedir?

    SGK hizmet birleştirme dilekçesi, hizmet birleştirme yapılacak olan kişi tarafından yazılmış ve imzalanarak ilgili kuruma iletilmiş olan dilekçeye verilen isimdir. Bu dilekçeler, hem çalışılan kuruma hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrı ayrı yazılarak teslim edilir. Kişilerin çalıştıkları kuruma yazmaları gereken dilekçenin örneği, şöyledir:

    • ...... (Çalışılan kurum adı)'da………. kurum sicil numarası ile görev yapmaktayım. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) /BAĞ-KUR'a tabi olarak geçen hizmetlerimin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ıncı maddesinin (c) bendi uyarınca hizmet birleştirilmesinin yapılması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim

    Adı- soyadı

    imza

    SSK. Sicil No

    Bağ-Kur Sicil No

    T.C.Kimlik No

    Emekli Sicil No

    Kişiler hangi kurumda çalışıyorlarsa, SGK hizmet birleştirme işlemi için o kurumun ismini yazarak dilekçelerine başlamalılardır.

        E-Devlet Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

        E-devlet üzerinden hizmet birleştirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gereklidir. Daha sonra ise arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi" yazılması ve çıkan sayfa üzerinden gerekli adımların izlenmesi gereklidir. E-devlet üzerinden yapılan işlemlerde, başvurunun kabul edilmesinden sonra kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl ya da ilçe müdürlüklerine giderek resmi diğer işlemlerini tamamlamaları da gereklidir.
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        Haberler SGK E-Devlet SSK hizmet birleştirme nasıl yapılır? SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır?
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