SGK, emekliler için üç maaşa kadar ödeme yapıyor! Eğer bu şartları karşılıyorsanız siz de çift maaş, hatta üç maaş alabilirsiniz!



Bazı Hallerde Üç Maaşa Kadar Çıkıyor

İlgili mevzuatlar kapsamında emekli maaşı alan bireylerin lüzumlu şartları taşımaları durumunda birtakım haller amacıyla emekli maaşına ek olarak üç maaşa kadar destek alması sağlanabiliyor. Bu halde ise SSK emeklisi bir vatandaş emekli maaşı alırken aynı vakitte eşinin vefatı ile dul maaşı ve Emekli Sandığı kapsamında vefat eden babasının sonrasında yetim aylığı da alabiliyor. Gerekli şartları taşıyan herkes bu haklardan yararlanabilecek.