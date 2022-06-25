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    • SGK
    • 25.06.2022 10:50
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    • 25.06.2022 10:51
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    Hemen başvurun 2 ve 6 yıl önce emekli olun! EYT'ye alternatif yöntem açıklandı! Kimsenin haberi yoktu

    EYT'ye alternatif yöntem açıklandı! Kimsenin haberi yoktu... Erken emekli olmak isteyenler vatandaşlar bağlamında SGK oldukça fazla alternatif sunuyor. Ülkemizde en fazla zmerak edilen konuların başında her zaman erken emekli olma detayları geliyor. Bunun için SGK çeşitli çözümler ortaya koyuyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı vatandaşın çalışma hayatına belirli nedenlerle ara verilen dönemler için borçlanma yoluna gidilebilecek.

    takvim.com.tr
    Hemen başvurun 6 yıl önce emekli olun!

    Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması olanağı 6 seneye kadar erken emekli olabilmek için şans veriyor. İşte erken emeklilik bağlamında bilinmesi gereken bütün detaylar…

    Erkeklerde 24 ay önce emekli olma şansı var

    SGK kurumu erken emekli olmak isteyen vatandaşlara oldukça fazla çözüm sunuyor. Borçlanarak, hayatına ara veren kişilerin birkaç sene erken emekli olması sağlanacak. Genellikle son senelerde EYT meselesinin gündeme gelmesinin sonrasında SGK'nın bu tip borçlanma ve yapılandırma hizmetlerine ilgi de her geride bıraktığımız gün artmaya devam ediyor.

    Erkeklerde iki seneye kadar erken emeklilik şansının sunulduğu askerlik borçlanması ise milyonlarca çalışan amacıyla umut oldu. Söz konusu anlamda askerliğini sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan ve altı aylık askerlik borçlanması seçeneğinden yararlanan vatandaşlar normalden 2 sene daha erken emekli olabilecek. Askerlik borçlanması şartlarını taşıyan bütün erkek sigortalı çalışanlar bu haktan yararlanabilirler.

        Kadınlar 6 Yıl Erken Emekli Oluyor

        SGK doğrultusundan kadınlar için de askerlik borçlanmasına benzer erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Doğum borçlanması ile 3 çocuğa kadar 2160 gün prime göre toplamda 6 seneye kadar bir erken emeklilik talihi oluşturulabiliyor. Kadınlarda 6 seneye kadar prim kazancı sağlanabilirken, borçlanma tekniği ile erkeklerde 18 ayı bulan askerlik hizmetleri amacıyla 2 seneye kadar (sigortalı olma tarihine göre) erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır.

        Erken Emeklilikten Herkes Yararlanabilecek

        SGK içeriğinde sigortalı olarak çalışan ve borçlanma yöntemleri amacıyla lüzumlu şartları gerçekleştiren bütün kişilerin erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanacak. Öte yandan emeklilik yaşı gelmeden de kişilerin SGK alakalı birimlerine başvurularını yaparak, askerlik ya da doğum borçlanması gibi seçenekleri kullanarak erken emekli olması sağlanabilir. Genellikle yılbaşından itibaren asgari ücret başta olmak üzere çoğu kalemde fiyat artışlarının yaşanacak olması erken emeklilikte makul ödeme seçeneklerinden yararlanmak amacıyla kişilerin çabuk etmesi gerektiği ifade edildi.
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        Haberler SGK Hemen başvurun 2 ve 6 yıl önce emekli olun! EYT'ye alternatif yöntem açıklandı! Kimsenin haberi yoktu
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