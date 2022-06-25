Evlenme ödeneğinin yatırılma süresi, farklılık gösterir. Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak müracaat yapmış olan vatandaşlara süresi, 1 ay ile 3 ay arasında değişebilir. Bu sebepten ötürü da bireylerin alabilecekleri çeyiz ücretlerinin net bir tarihi sahip olunan değildir.
Devlet Kimlere Çeyiz Parası Veriyor?
Devletten çeyiz parası alabilecek olan şahıslar, yetim maaşı almakta olan insanlardır.
Daha evvel yetim maaşı almış fakat sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan şahıslara çeyiz parası verilmesi söz hususu değildir. Ancak, yetim maaşı alan vatandaşların uyorlarsa ya da rastgele bir kurumda eğitim görüyorlarsa sigortalı çalışmaları hallerinde da çeyiz paraları kesilmez. Bununla beraber, yetim aylıklarının BAĞKUR'lu olarak çalışılması halinde da kesilmemesinden ötürü, yetim maaşı alan vatandaşlar BAĞKUR kapsamında çalışırken de çeyiz parası alma hakkına sahiptir.
Yeni Evlenenlere Devlet Yardım Ediyor Mu?
Yeni bir yuva kuracak olan gençler, devletten yardım alabilirler. Fakat devlet doğrultusundan çeyiz yardımı dışında tutulan bu yardımın alınabilinmesi birtakım koşullar mevcuttur. 27 yaşından evvel evlenmek isteyen vatandaşlar, şayet en geç 24 yaşlarında kendilerine bankalarda bir çeyiz hesabı açar ve derli toplu olarak bu hesapta birikim yaparlarsa, devlet toplamda birikmiş olan paraya ek olarak bir ücret verir. Böylece, evlenecek olan kişiler biriktirmiş oldukları paralar ile birlikte devlet katkısını da alabilirler.
Çeyiz Parası Ücreti Ne Kadardır?
Çeyiz yardımı alacak olan bireylerin hesaplarına yatırılacak olan çeyiz paraları, kişilerin almış oldukları son yetim aylığı tutarı üzerinden hesaplanır. Resmi olarak banka hesaplarına yatırılmış olan son maaş, 24 ile çarpılır ve vatandaşlara verilir. Yani, şayet bir kızın almış bulunduğu son yetim aylığı 1.500 TL ise, müracaatı neticesine göre kendine verilebilecek olan çeyiz yardımı 36.000 TL'dir.
Çeyiz Parası Kaç Yaşında Alınabilir?
Çeyiz parasının alım yaşının rastgele bir sınırı sahip olunan değildir. Bu sebepten ötürü da yetim aylığı alabilmekta olan kişiler, kaç yaşında olurlarsa olsunlar evlenmeden evvel çeyiz parası alma hakkına sahiptirler.
Çeyiz Parası Başvuru Evrakları Nelerdir?
Devletten çeyiz yardımı alabilmek isteyen bireylerin teslim etmeleri lüzumlu olan evraklar, şu şekilde sıralanmıştır:
· Nüfus cüzdanı
· Evlilik cüzdanı
· Başvuruda bulunacağınız kuruma göre talep dilekçesi ya da beyanname (4A, 4B ya da 4C sigorta çeşidine göre farklılık gösterir. Bu amaçla hangi dilekçe ya da beyannamenin kuruma teslim edileceği bilgisi, SGK doğrultusundan şahıslara belirtilir.)