2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler anında emekli olun! SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur olan 4/a, 4/c ve 4/b'liler!

Çalışanların çıkarına yönelik bir program olan hizmet birleştirme, alakalı Yargıtay kararına göre direkt olarak sigortalının idaresine bırakılmıştır. Hizmet birleştirme ile başka çalışma sürelerinin de eklenerek hem prim gün adedinin artırılması hem de emekli aylığının oranında yükseltme yapılması da olası görülmektedir.