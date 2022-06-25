2008 Ekim ayı ve sonrasında işe girenler anında emekli olun! SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur olan 4/a, 4/c ve 4/b'liler!

SGK bağlamında vatandaşların farklı sigortalılık kapsamında yer alan işlerde çalışması sonucunda prim birleştirme yapabilirler.
Emekli Sandığı, Bağ Kur ve SSK kapsamında yer alan kişilerin birleştirme yoluna giderek, değişik kurumlarda geride bıraktığımız hizmet sürelerinin yeni sigorta türü bağlamında birleştirilerek daha basit ve süratli emeklilik fırsatı elde edilmesini sağlıyor. İşte emeklilikte hizmet birleştirmenin detayları…
Konuya dair Yargıtay alakalı dairesinin kararına göre alakalı sigorta kurumunda geride bıraktığımız hizmet sürelerinin toplamlarının aylık bağlanmasında tek başına yeterli olmadığı hallerde hizmet birleştirmesinin mecburilik teşkil etmediği ifade edilmiştir. Örneğin; 4/a kapsamında yer alan bir sigortalının emekli olmaya hak kazanması durumunda son 7 senelik sürede Bağ Kur kapsamında çalıştığı statü için emekliliğe zorlanamayacağı belirtilmiştir.
Hizmet Birleştirme ile Prim Gün Sayısı Artar Mı?
Prim gün adetlerini çoğaltmak isteyenler SGK başvurularının sonrasında emekli olmadan evvel bütün çalışma sürelerini birleştirme yoluna gidebilir. Bu sayede hizmet puanı da artırılmış olur. Kademe, derece ya da primde yapılacak kesintileri etkilemeyen bu program herhangi bir zorunluluk taşımamaktadır.