TC kimlik no ile 4B SSK-SGK, Bağkur hizmet dökümü sorgulama ve nasıl alınır? BAĞKUR gün sayısı ve numarası bulma

4B Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
BAĞKUR hizmet dökümünün sorgulama işlemleri için farklı iki kanal mevcuttur. Bunlardan ilki, e-devlet sistemine giriş yapılmasıdır. Sisteme girilmesinden sonra arama kısmına "4B Hizmet Bilgisi" yazılarak sistem verilerine ulaşılabilir. İkinci kanal ise BAĞKUR kapsamında sigortalı olan kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine şahsi olarak başvuru yapmaları ve bağlı bulundukları sigorta kapsamının hizmet dökümlerinin sorgulamasını yapmak istediklerini kurum çalışanlarına iletmeleridir.
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
Güncel olarak SGK hizmet veya hareket dökümünün alınabilinmesi için kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gereklidir. Bununla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri üzerinden de sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir. SGK BAĞKUR hizmet dökümü sorgulaması yapmak isteyen kişiler, e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlamalarından sonra arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak çıkan sonuçlardan kendilerine uygun olanı seçerek işlemlerini gerçekleştirebilirler.
4B Hizmet Dökümü Nasıl Alınır?
4B hizmet dökümlerinin alınabilmesi için güncel olarak döküm almak isteyen kişilerin e-devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. Şifreleri ile e-devlete giriş yapmalarından sonra kişiler, arama kısmına "4B Hizmet Dökümü" yazmalı ve arama sonucunda karşılarına çıkan ilk sonucu seçmelilerdir. Kendi T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaptıkları için karşılarına çıkan adımları takip ederek hizmet dökümlerine kolaylıkla ulaşma ve hizmet dökümlerinin çıktısını alma imkanına sahiptirler.