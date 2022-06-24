SGK hizmet birleştirme başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet SSK hizmet birleştirme nasıl yapılır?

SGK hizmet birleştirme işlemi için yapılması gereken başvuru için öncelikle belirlenmiş olan dilekçenin şahıs tarafından yazılması ve imzalanması gereklidir. Dilekçenin tamamlanmasından sonra kişiler, yazmış oldukları dilekçeyi şahsi olarak Sosyal güvenlik kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine teslim etmelilerdir. Teslim işleminden sonra süreç tamamlanır.
SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi Nedir?
SGK hizmet birleştirme dilekçesi, hizmet birleştirme yapılacak olan kişi tarafından yazılmış ve imzalanarak ilgili kuruma iletilmiş olan dilekçeye verilen isimdir. Bu dilekçeler, hem çalışılan kuruma hem de Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrı ayrı yazılarak teslim edilir. Kişilerin çalıştıkları kuruma yazmaları gereken dilekçenin örneği, şöyledir:
• ...... (Çalışılan kurum adı)'da………. kurum sicil numarası ile görev yapmaktayım. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) /BAĞ-KUR'a tabi olarak geçen hizmetlerimin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ıncı maddesinin (c) bendi uyarınca hizmet birleştirilmesinin yapılması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim
Adı- soyadı
imza
SSK. Sicil No
Bağ-Kur Sicil No
T.C.Kimlik No
Emekli Sicil No
Kişiler hangi kurumda çalışıyorlarsa, SGK hizmet birleştirme işlemi için o kurumun ismini yazarak dilekçelerine başlamalılardır.