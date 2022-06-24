6 yıl erken emeklilik müjdesi! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 6 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili dilekçe

Emekli olmak her çalışan vatandaş için önemli bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek bağlamında bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik zamanından 6 sene evvel emekli olma hakkı da var. 4 Ekim 2000 tarihinden 1 gün bile Bağ-Kur tescili tespit edilen esnaf, sigorta tescilini 1982 senesine kadar götürebilir. Fakat bunun amacıyla şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olması gerekmektedir. Oda kaydı tespit edilenlar ise 22 Mart 1985 tarihine kadar sigortasını çekebilir. SSK Müdürlüğüne verilebilecek dilekçe ile 6 sene erken emeklilik Bağ-Kur'lular bağlamında mümkün. Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik şartları neler? İşte emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için merak edilen erken emeklilik detayları...
6 Sene Erken Emekli Olursunuz!
Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu olanak 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene kazandırıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 sene erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan evvel doğmuş olması.
Hizmet Birleştirerek Erken Emekli Olmak
Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yapar iken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi işlemektedir.
Bu yöntem bağlamında kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir. Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na bağlı olabilir. Prim günleri buraya bağlı çalışmaların bütününü oluşturur. Bütün bu çalışmalar, askerlik ve doğum gibi borçların birleşmesiyle elde ediliyor. Böylece hizmet birleştirme işlemi uygulanıyor.