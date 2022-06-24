Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 24.06.2022 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2022 16:10
    ABONE OL

    6 yıl erken emeklilik müjdesi! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 6 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili dilekçe

    Emeklilik bekleyenlere 6 yıl müjdesi geldi. Erken emekli olma olanağı bulunuyor. Emeklilik amacıyla belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Fakat yasalarda daha erken emekli olmak amacıyla düzenlenmiş faydalar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek o formül... 6 yıl erken emekli olmak ister misiniz? Üstelik oldukça avantajlı fırsatlara sahip olmak ister misiniz? O zaman mutlaka yazımızı okuyun! İşte merak ettiğiniz bütün ayrıntılar!

    takvim.com.tr
    6 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte ilgili dilekçe

    Emekli olmak her çalışan vatandaş için önemli bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek bağlamında bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik zamanından 6 sene evvel emekli olma hakkı da var. 4 Ekim 2000 tarihinden 1 gün bile Bağ-Kur tescili tespit edilen esnaf, sigorta tescilini 1982 senesine kadar götürebilir. Fakat bunun amacıyla şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olması gerekmektedir. Oda kaydı tespit edilenlar ise 22 Mart 1985 tarihine kadar sigortasını çekebilir. SSK Müdürlüğüne verilebilecek dilekçe ile 6 sene erken emeklilik Bağ-Kur'lular bağlamında mümkün. Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik şartları neler? İşte emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için merak edilen erken emeklilik detayları...

    6 Sene Erken Emekli Olursunuz!

    Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu olanak 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene kazandırıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 sene erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan evvel doğmuş olması.

    Hizmet Birleştirerek Erken Emekli Olmak

    Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yapar iken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi işlemektedir.

    Bu yöntem bağlamında kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir. Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na bağlı olabilir. Prim günleri buraya bağlı çalışmaların bütününü oluşturur. Bütün bu çalışmalar, askerlik ve doğum gibi borçların birleşmesiyle elde ediliyor. Böylece hizmet birleştirme işlemi uygulanıyor.

        Hizmet Birleştirmek Nasıl Yapılır?

        Bir çalışanın sigortalı olarak devam ettirilen bütün çalışma yaşamı emekli maaşını belirler. Kişiler aniden çok sigorta koluna bağlı olarak çalışabilir. Bu çok zor bir olasılık değildir. Her bir sigorta çeşidi amacıyla hizmet birleştirmesi yapılır. Kendi işyerine sahip Bağ-Kur'lu bir birey aynı vakitte sigortalı olarak diğer bir yerde çalışabilir. Böyle bir halde vatandaşın hem kendi adına ödediği primden hem de SGK doğrultusundan ödenen primden hak kaybı yaşanmaması için hizmet birleştirmesi yapılır.

        Hizmet birleştirme hem emeklilik süresini öne çeker hem de emekli maaşının yüksek olmasını sağlar. Bu işlem amacıyla SGK üzerinden resmi müracaat yapılması gerekmektedir. 1 Ekim 2008 tarihi ve evvel oluşturulan müracaatlar bu işlemde geçerli olmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mahmut Ustaosmanoğlu ebediyete uğurlandı
        Haberler SGK 6 yıl erken emeklilik müjdesi! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 6 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili dilekçe
            SON DAKİKA