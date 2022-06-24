6 yıl erken emeklilik müjdesi! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 6 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili dilekçe

Hizmet Birleştirmek Nasıl Yapılır?

Bir çalışanın sigortalı olarak devam ettirilen bütün çalışma yaşamı emekli maaşını belirler. Kişiler aniden çok sigorta koluna bağlı olarak çalışabilir. Bu çok zor bir olasılık değildir. Her bir sigorta çeşidi amacıyla hizmet birleştirmesi yapılır. Kendi işyerine sahip Bağ-Kur'lu bir birey aynı vakitte sigortalı olarak diğer bir yerde çalışabilir. Böyle bir halde vatandaşın hem kendi adına ödediği primden hem de SGK doğrultusundan ödenen primden hak kaybı yaşanmaması için hizmet birleştirmesi yapılır.