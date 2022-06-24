10 yıl 3600 gün primi olan emekli olabilir! SGK otomatik maaş bağlayacak! Her şey komple değişti!

Sigorta Başlangıcı 2000 Sonrası Olanlar

İlk işine giriş tarihi 1999 yılların Ekim ayı sonrasında olan, 2000 yılı ve sonrası kişiler için altmış ve altmış beş yaş koşulu olmak üzere erken pirim ödeyerek emekli olmak mümkündür. Bu formülle çalışanların prim gün sayısı eksiklikleri var ise yaş haddi bağlamında emekli olabilirler. Bu vatandaşlar 4500 gün primiyle emekli olabilir. Formülde yirmi beş yıllik sigortalılık gün koşulu vardır. İlk prim ödemelerini 2008 yılının Mayıs ayı ardından yapanlar yaş haddiyle 5400 gün prim koşuluyla emekli olabilir. Burada da yirmi beş yıl sigortalılık gün koşulu bulunuyor.