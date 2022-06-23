PTT üzerinden engelli maaşının sorgulama işlemleri için PTT şubelerine gidilmesi ya da ALO 144 hattının aranması gereklidir. Telefon üzerinden ya da PTT şubelerinden yapılmak istenen işlemlerde, operatöre bağlanmasından sonra T.C. kimlik numarası bilgisinin verilmesi gereklidir. Maaş sahibi olan engelliye ait olan T.C. kimlik numarası ile beraber hızlı ve kolay bir şekilde engelli maaşının hesaba yatıp yatmadığı öğrenilebilir.
Evde Bakım Maaşı Sorgulama Telefon Numarası Kaçtır?
Evde bakım aylığının telefon numarası üzerinden sorgulanabilmesi için aranması gereken numara, ALO 183 Sosyal Destek hattıdır. Bu telefon numarası ile beraber başvurusu resmi olarak gerçekleştirilmiş olan engelli maaşı ve diğer yardımların sorgulaması da gerçekleştirilebilir.
Engelli Aylığı Başvuru Sonucu Ne Zaman Belli Olur?
Engelli maaşı başvuru sonuçları, ortalama 1 ay içinde çıkar. Engelli maaşı almak isteyen T.C. vatandaşları, başvurularının değerlendirilmesinden ve uygun görüldükleri takdirde onaylanmasından sonra başvuru onayından da haberdar edilirler.
Engelli Maaşı Ne Zaman Kesilir?
Güncel olarak engelli maaşı alan kişilerin maaş kesilme durumları, şöyle sıralanmıştır:
• Ölüm
• Engel oranında iyileşme olması
• Engelli maaşı alan kişilerin farklı bir yerden gelir elde etmeye başlamaları
• Başvuru esnasında ilgili kuruma teslim edilen belgelerde yanlışlık ya da sahte belge beyanı ile karşılaşılması