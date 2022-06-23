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    • SGK
    • 23.06.2022 08:05
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    • Son Güncelleme:
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    • 23.06.2022 08:05
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    Dilekçe örneği! SGK-SSK sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbar hattı! Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar?

    Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar? SGK-SSK sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbar hattı! İle ilgili detaylar haberimizde... Bir kez iş yerine sigortasız işçi çalıştırmasından dolayı ceza gelmiş olan kişilerin bir kez ceza almalarından sonra yeniden bu durumu tekrarlamaları durumunda kendilerine kesilen ceza tutarları iki ile çarpılır ve iş yerleri bu cezayı ödemekle yükümlü tutulurlar.

    takvim.com.tr
    Alper Duman
    Sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbar hattı! Dilekçe örneği!

    Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma Dilekçe Örneği Nasıldır?

    Sigortasız çalışma durumunda doldurulabilecek olan iki farklı dilekçe örneği mevcuttur:

    • ....SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

    ...Sosyal Güvenlik Merkezine

    Müdürlüğünüzde/Merkezinizde ... sicil sayılı dosyada, .... adına işlem gören, ..... adresinde kurulu, ....işyerinde, tarihinden beri sigortasız olarak çalışmaktayım. İşyerinde bir an önce denetim yapılarak, çalıştığımın tespiti ve işe giriş tarihim itibariyle sigortamın başlatılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

    Şikayetçi ad - soyad / imza

    T. C. Kimlik Numarası / Sigorta Sicil Numarası

    Adres

    Telefon

    ...SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

    ....Sosyal Güvenlik Merkezine

    Müdürlüğünüzde/Merkezinizde ... sicil sayılı dosyada, ....adına işlem gören, ... adresinde kurulu, .... işyerinde, ..../…./..… - ..../…./..… tarihleri arasında ... olarak çalıştım. İşveren çalıştığım süre içerisinde sigortamı yapmadı. İşyeri hakkında gerekli inceleme ve denetim yapılarak, belirttiğim tarihler arasında işyerinde çalıştığımın tespiti ve geriye dönük olarak sigortamın yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

    Şikayetçi ad - soyad / imza

    T. C. Kimlik Numarası / Sigorta Sicil Numarası

    Adres

    Telefon

    Bu iki farklı dilekçe örneği ile de sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbarı gerçekleştirilebilir. Bu dilekçelerin ilgili kuruma iletilmesinden sonra işlemler başlatılır.

    Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Ödülü Nedir?

    Sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerinin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne şikayette bulunmalarından ve şikayetin doğruluğu tespit edildikten sonra kişilere verilen ödüle sigortasız işçi çalıştırma ihbar ödülü ismi verilir. Sigorta yapmadan işçi çalıştıran kurumların şikayet edilmesinden sonra, şikayet eden kişilere devlet bir miktar ödeme yapar. Ancak ödül tutarının ne kadar olduğu belirli değildir.

        Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar 2022?

        İşçilerini sigortasız çalıştıran iş yerlerine kesilecek olan cezalar, 2022 yılı için güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

        • Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için): 16.066 TL
        • Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancılar için: 6.421 TL
        • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancı için: 12.854 TL
        • Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancı ve yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için): 1.067 TL

        Bir kez iş yerine sigortasız işçi çalıştırmasından dolayı ceza gelmiş olan kişilerin bir kez ceza almalarından sonra yeniden bu durumu tekrarlamaları durumunda kendilerine kesilen ceza tutarları iki ile çarpılır ve iş yerleri bu cezayı ödemekle yükümlü tutulurlar.

        1 Ay Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadardır?

        İşçileri 1 ay ücretsiz çalıştırmanın cezası, işverenlere toplamda 4 asgari ücrete denk gelen rakam kadardır. Yani, sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbarının yapılmasından sonra işverenler, belirlenmiş olan diğer cezalara ek olarak işe giriş bildirgesinden iki ve aylık prim hizmet belgesinden de iki olmak üzere toplamda 4 asgari ücrete ödemekle yükümlülerdir. Cezalarının ödenmemesi, işverenlerin icraya düşmesine neden olacaktır.
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        Haberler SGK Dilekçe örneği! SGK-SSK sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbar hattı! Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar?
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