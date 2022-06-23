Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında açıklanacak zam oranlarına odaklanmış durumda. 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanan rakamlar sonrasında sadece ek bir veri bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamının da 4 Temmuz'da belli olmasının ardından memur ve emeklilerin aylıklarına ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Öte yandan Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere 2022 yılının ikinci bayram ikramiyeleri de ödenecek. Milyonlarca vatandaşın beklentisi ise bayram ikramiyelerinde de bir atış yapılması yönünde. Emekliler Temmuz'da çifte zam bekliyor!
Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Kadar?
Türkiye'deki tüm SGK emeklilerine ve ilgili grupta yer alan vatandaşlara her yıl dini bayramlardan önce ikramiye ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Verilen bayram ikramiyelerinde ise uzun bir süredir zam beklentisi var. Özellikle son dönemde artan enflasyonun da etkisi ile emekliler gibi dar gelir grubunda yer alan kişiler bayram ikramiyelerine de zam bekliyor.
3 yılda sadece 100 lira artış yapılan bayram ikramiyeleri için Ramazan Bayramı için herhangi bir artış yapılmamıştı. Kurban Bayramı için yine 1.100 TL olarak ödemelerin yapılması bekleniyor. Vatandaşın beklentisi ise zam yapılması yönünde.
2022 Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyeleri geçen yıllarda da olduğu gibi bayramdan önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak. Bu yıl 9 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesindeki hafta itibariyle ödemelerin hesaplara geçmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da bayramdan yaklaşık bir hafta öncesinde, 4 – 8 Temmuz haftasında ödemelerin hesaplara yapılması bekleniyor.