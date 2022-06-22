T.c no ile engelli maaşı sorgulama e-devlet! Engelli maaşı geriye dönük alınır mı? Evde bakım maaşı sorgulama telefon numarası

Ancak engelli maaşı başvurusu yapmış olan kişiler, eğer uzun yıllardan beri engelliyseler ve engelli oldukları zamandan sonra herhangi bir başvuruda bulunmamışlarsa, kendilerine başvuru sağlamamış oldukları yıllar için herhangi bir şekilde engelli maaşı verilebilmesi söz konusu değildir. Engelli kişiler, engelli maaşı alabilmek için kaç yaşında olursalar olsunlar başvuru yapmak ve başvurularının onaylanmasını beklemek zorundadırlar.