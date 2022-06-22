SSK birikmiş paramı almak istiyorum, nasıl alabilirim? SGK para iadesi e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

SSK Birikmiş Para Sorgulama Nasıl Yapılır?
SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek için e-devlet sistemine girilmesi gereklidir. E-devlete girilmesinin ardından arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazılması gereklidir. Daha sonra, gerekli olan adımlar izlenerek sorgulama işlemi kolaylıkla tamamlanabilir.
SGK Para İadesi E-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?
E-devlet sisteminden SGK'nın para iadesi işlemlerin yapılabilmesi için sisteme girişin ardından arama kısmına "Toptan Ödeme Talebi" yazılması ve aratılması gereklidir. Toptan ödeme talep eden kişiler, bu sayfaya giriş yapmalarından sonra ilgili adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Emekli Olmadan Sigortadan Para Alınır Mı?
Emeklilik gerçekleşmeden sigortadan para alınabilmesi durumu mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden para almak isteyen kişilerin henüz emeklilik işlemleri başlamadan başvuru yapmaları gereklidir. Emeklilikleri gerçekleşmeden Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe müdürlüklerine şahsi olarak başvuru yapılması gereklidir.
SSK Birikmiş Para Hesaplama Nasıl Yapılır?
SSK'da biriken paranın hesapları, kişilerin sigorta türlerine göre gerçekleşir. Memurların prim ödemelerinde, bugüne dek yapmış oldukları tüm ödemelerin türlerine göre yüzde hesaplaması yapılır. BAĞKUR kapsamında çalışmış olan kişilerin birikmiş para hesaplamaları, brüt kazançlarının %20'si kadar yapılır. 4A kapsamındaki sigortalıların ise hesaplamaları sigorta giriş tarihlerine göre belirlenir. Sigortalı çalışanların SSK birikmiş para hesaplamaları, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olmuş kişiler için 2008 yılına kadar olan brüt kazançlarının %20'si kadarı olarak yapılır. 2008 yılından sonra sigortalı olma durumlarında ise brüt kazancın %9'u hesaplanır ve kişilere verilir.
Emekli Olmak İstemiyorum Paramı Alabilir Miyim?
Emekli olmak istemeyen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden paralarını alabilmeleri imkanları vardır. Ancak kişilerin toplu ödeme alabilmeleri için yaşlılık ödemelerini almamış olmaları gereklidir. Bunun yanında da emekliliği kesinleşmiş ve resmi olarak emeklilik işlemleri başlatılmışsa, kişiler herhangi bir şekilde primlerinin iadelerini alamazlar.
Geriye Dönük Sigorta Primi Nasıl Alınır Davası?
Geriye dönük sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınamaması ve kişilerin resmi olarak hak sahibi olmaları durumlarında Sosyal Güvenlik Kurumuna dava açılması gereklidir. Kişiler eğer haklı olduklarını ispat edebilirse, davayı kazanarak kendilerine geriye dönük prim ödemelerinin verilmesi durumu kesinleşir.