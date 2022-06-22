SGK-SSK sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbar hattı! Dilekçe örneği! Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar?

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırma Dilekçe Örneği Nasıldır?
Sigortasız çalışma durumunda doldurulabilecek olan iki farklı dilekçe örneği mevcuttur:
- ....SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
...Sosyal Güvenlik Merkezine
Müdürlüğünüzde/Merkezinizde ... sicil sayılı dosyada, .... adına işlem gören, ..... adresinde kurulu, ....işyerinde, tarihinden beri sigortasız olarak çalışmaktayım. İşyerinde bir an önce denetim yapılarak, çalıştığımın tespiti ve işe giriş tarihim itibariyle sigortamın başlatılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Şikayetçi ad - soyad / imza
T. C. Kimlik Numarası / Sigorta Sicil Numarası
Adres
Telefon
...SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
....Sosyal Güvenlik Merkezine
Müdürlüğünüzde/Merkezinizde ... sicil sayılı dosyada, ....adına işlem gören, ... adresinde kurulu, .... işyerinde, ..../…./..… - ..../…./..… tarihleri arasında ... olarak çalıştım. İşveren çalıştığım süre içerisinde sigortamı yapmadı. İşyeri hakkında gerekli inceleme ve denetim yapılarak, belirttiğim tarihler arasında işyerinde çalıştığımın tespiti ve geriye dönük olarak sigortamın yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.
Şikayetçi ad - soyad / imza
T. C. Kimlik Numarası / Sigorta Sicil Numarası
Adres
Telefon
Bu iki farklı dilekçe örneği ile de sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbarı gerçekleştirilebilir. Bu dilekçelerin ilgili kuruma iletilmesinden sonra işlemler başlatılır.
Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbar Ödülü Nedir?
Sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerinin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne şikayette bulunmalarından ve şikayetin doğruluğu tespit edildikten sonra kişilere verilen ödüle sigortasız işçi çalıştırma ihbar ödülü ismi verilir. Sigorta yapmadan işçi çalıştıran kurumların şikayet edilmesinden sonra, şikayet eden kişilere devlet bir miktar ödeme yapar. Ancak ödül tutarının ne kadar olduğu belirli değildir.