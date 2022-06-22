10 yıl hizmet ve 50 / 55 yaşında emeklilik kimleri kapsar? EYT emeklilik şartları nelerdir? 5 yıl erken emekli nasıl olunur?

Yeni Emeklilik Yasası Kimleri Kapsıyor?
Yeni emeklilik yasasının kapsamı, 1999 yılının Eylül ayından önce sigorta girişi yapılmış olmasına ve prim günleri ile beraber çalışma süresinin de doldurulmasına rağmen yaşı sebebi ile emekli olamayan kişilerdir. Bu yasa ile beraber, sadece yaşı sebebi ile emeklilik hakkı elde etmek isteyen kişilere emeklilik hakkı verilecektir.
5 Yıl Erken Emeklilik Yasası Nedir?
5 yıl erken emekli olabilme yasası, emeklilikte yaşa takılanların yaş sınırlarının kaldırılmasını kapsayan uygulamadır. 5 yıl erken emeklilik yasası ile beraber, 55 yaşında emekli olabilecek olan kişiler, 50 yaşında emeklilik hakkını elde edebileceklerdir. Bu hakkın kazanılması içinse yalnızca prim günlerinin tamamlanmış ve kalan günlerin ödemelerinin de yapılmış olması gereklidir.
EYT Kimleri Kapsıyor?
EYT'nin kapsamı, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girmiş olan kadın ve erkeklerdir. Erkekler için 25 ve kadınlar için 20 prim yılının istenmesi ile beraber, kadınların ve erkeklerin 9 Eylül 1999 tarihi itibari ile yaşları üzerinde de değişimler gerçekleşir. Bu tarihten sonra sigortalı olunması durumunda emeklilikte yaşa takılmaya dikkat edilmesi gereklidir.
Emeklilikte Yaşa Takılan Kaç Kişi Var?
EYT bekleyenlerin sayısı, yaklaşık olarak 4,5 milyondur. Emeklilik hakkı elde etmeyi bekleyen 4,5 milyon kişiden sadece az bir kısmı yasa çıkmasından sonra emekli olabilecektir. Bu nedenle de şu an emekli olabilmesi için önünde yaş engeli bulunan kişiler için bu yasanın çıkmasının iyi olup olmadığı konusunda farklı fikirler mevcuttur.
EYT Emeklilik Şartları Nelerdir?
Erken emekliliğin koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- Kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 prim gününün doldurulmuş olması
- işe giriş tarihine göre kadınların 5.000, erkeklerin 5.975 gün primi tamamlaması (çalışma süresi olarak tamamlanmış olması gereklidir.)
- Kadınların en az 20, erkeklerinse en az 25 çalışma yılını doldurmaları
Bunlara ek olarak, EYT şartlarında en önemli durum yaş sınırıdır. Emekli olabilmek için 9 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olmuş kişilerin kaç yaşlarını doldurmaları gerektiği, yaşlarına göre sürekli olarak değişir. Ancak ilk olarak emekli olacak kişiler için, erkeklerde 60; kadınlarda ise 58 yaşını doldurmaları gerektiği şartı koşulmuştur.