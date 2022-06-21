21/06/2022 TC Kimlik No ile SGK SSK hizmet dökümü! SSK hizmet dökümü sorgulama linki

SSK hizmet dökümü sorgulama linki sayfamızda yer alıyor. SGK hizmet dökümü sorgulama hizmetini kullanarak, bütün sigorta kollarından hizmet dökümü detaylarınıza ulaşabilirsiniz. TC ile SGK hizmet dökümü alınabilir mi? E-Devlet sisteminde güvenle SGK hizmet dökümü sorgulama ve meşru geçerliliği olan çıktısını nasıl alabileceğinize dair detaylara yazımızda ulaşabilirsiniz. Türkiye' deki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının internet hizmetlerini tek bir portalda bir araya getiren e-Devlet Kapısı'ndaki SGK e-hizmetleri arasında tespit edilen "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulamasından, SGK hizmet dökümünü bütün sigorta kolları amacıyla basitçe alabilirsiniz.
TC ile SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sadece T.C. kimlik numarası ile SGK hizmet dökümünü çeşitli olarak alabilmek istiyorsanız e-Devlet Kapısı portalını kullanabilirsiniz. İnternetteki yalnızca birkaç tıkla yapabileceğiniz SGK hizmet dökümü sorgulama prosedürü ile 7/24 kesintisiz olarak, lüzım duyduğunuz her an e-Devlet Kapısı portalından alabilirsiniz. E-Devlet sisteminden TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama gerçekleştirmek amacıyla;
· E-Devlet Kapısı portalı "turkiye.gov.tr" adresini ziyaret edin.
· Tarayıcınızda açtığınız e-Devlet Kapısı portalındaki sağ üst köşede tespit edilen "Giriş Yap" opsiyonuna tıklayın.
· Ulaştığınız e-Devlet giriş ekranında "Kimlik Doğrulaması" yapın. SGK hizmet dökümü alabilmek amacıyla e-Devlet kimlik doğruluğunu sağlama prosedürünü "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "internet bankacılığı" ve "T.C. kimlik kartı" giriş seçeneklerinden rastgele birisiyle yapabilirsiniz.
· E-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra açılan ana sayfanın tam ortasında tespit edilen "Merhaba, size nasıl yardım edebilirim" yazısının olduğu beyaz kutucuğa "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazarak, kutucuğun sonundaki "arama simgesin" tıklayın.
· Sonuçlarda ilk sırada çıkan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü opsiyonunun üzerine tıklayarak, uygulamaya ulaşın.