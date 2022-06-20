SSK birikmiş paramı almak istiyorum, nasıl alabilirim? SGK para iadesi e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

SGK Nasıl İptal Edilir?

İşe girdikten sonra sigorta durumunun iptal edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine başvuru yapılması gereklidir. Bir kurul, iş yerinde sigortalı olarak çalışmayan kişiyi değerlendirir ve çalışmadığının tespit edilmesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkisini keser.

Geriye Dönük Sigorta Primi Ödenir Mi?

Sigorta primlerinin geriye dönük şekilde ödenebilmesi mümkündür. Ancak geriye dönük sigorta primlerinin ödenebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Doğum ya da askerlik borçlanması gibi durumlarda, emekli olunmadan hemen önce geriye dönük sigorta primleri ödemeleri gerçekleşebilir.

SGK Prim İadesi Yaş Şartı Nedir?

Prim iadelerinin yaş koşulu, sigortasız şekilde çalışan ve emekli olma durumu varken emekli olmayıp SSK birikmiş para imkanından yararlanmak isteyen kişilere konmuş bir yaş şartıdır. Resmi kanuna göre bu şart, erkekler için 60 ve kadınlar için de 58 yaşın doldurulmasından önce yapılması gereken bir işlemdir. Kişiler, 58 ya da 60 yaşlarını geçmelerinden sonra birikmiş para iadesi alamazlar.