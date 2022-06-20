SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur? Normal şartlarda bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? 20/06/2022

Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik

Erkek sigortalı çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak, erken emekli olma fırsatını yakalayabiliyor. Askerlik borçlanması ile alakalı olarak ilgi edilmesi gereken nokta ise son askerlik kanununda oluşturulan farklılıktir. Yani erkek sigortalının resmi olarak yapmış bulunduğu askerlik zamanı kadar askerlik borçlanması yapabiliyor. Yani askerlik kanunda farklılık yapılmadan evvel askerliğini yapmış olan vatandaşlar 2 seneye kadar erken emekli olabilme şansını yakalayabiliyor. Fakat yeni askerlik kanunu ile eş güdümlü mecburi askerlik 6+6'ya dönüştürüldüğünden 1 seneye kadar erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Askerlik borçlanması yardımıyla erkekler, basit bir şekilde erken emeklilik şansından faydalanabiliyor.