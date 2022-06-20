SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur? Normal şartlarda bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? 20/06/2022

Ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları her çalışan amacıyla emeklilik hesaplamalarında en çok sarfedilen araçlardandır. Emeklilik tarihini daha eskiden hesaplamak ve kariyerini planlamak isteyenler ne zaman emekli olabilirim hesaplaması ile emeklilik detaylarını öğreniyor. Sizlerde normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim programı ile emeklilik detaylarınızı sorgulayabilirsiniz.
SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur?
SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik amacıyla fırsatlar neler sorusu da yer buluyor.
Hayatının büyük bir bölümünü çalışma hayatında geçirmek halinde kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik devresine rahat ve en süratli şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.
· e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.
· E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.
· E-Devlet Kapısı'nda tespit edilen "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" opsiyonuna giriş yapın.
· Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.
· Hizmete başlama tarihini girin.
· Son olarak "Sorgula" opsiyonuna tıklayın.
Bu işlemlerle ne vakit emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Fakat emeklilik işlemlerinde SGK resmi girdilerinin öneme alındığını unutmayın.