SGK-SSK sigortasız kaçak işçi çalıştırma ihbar hattı! Dilekçe örneği! Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar?

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar 2022?

İşçilerini sigortasız çalıştıran iş yerlerine kesilecek olan cezalar, 2022 yılı için güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için): 16.066 TL

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancılar için: 6.421 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancı için: 12.854 TL

Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancı ve yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için): 1.067 TL

Bir kez iş yerine sigortasız işçi çalıştırmasından dolayı ceza gelmiş olan kişilerin bir kez ceza almalarından sonra yeniden bu durumu tekrarlamaları durumunda kendilerine kesilen ceza tutarları iki ile çarpılır ve iş yerleri bu cezayı ödemekle yükümlü tutulurlar.