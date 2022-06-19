Yeni Emeklilik Yasası Kimleri Kapsıyor?

Yeni emeklilik yasasının kapsamı, 1999 yılının Eylül ayından önce sigorta girişi yapılmış olmasına ve prim günleri ile beraber çalışma süresinin de doldurulmasına rağmen yaşı sebebi ile emekli olamayan kişilerdir. Bu yasa ile beraber, sadece yaşı sebebi ile emeklilik hakkı elde etmek isteyen kişilere emeklilik hakkı verilecektir.

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