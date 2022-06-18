Geriye dönük emeklilik borçlanması nedir, nasıl yapılır? Emekli olmak için kaç gün prim ödemem gerekiyor?

Geriye Dönük Emeklilik Borçlanması Nasıl Yapılır?
Emeklilik borçlanmasının yapılabilmesi için öncelikle belirlenmiş olan koşulların geriye dönük emeklilik borçlanması yapmak isteyen kişiler tarafından yerine getirilmesi gereklidir. Geriye dönül emeklilik borçlanması, kişilerin talep ettikleri her durum için yapılamaz. Bu şartların yerine getirildiğinden emin olunmasından sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine hangi şart başlığı altında geriye dönül emeklilik borçlanması yapılmak istendiğine dair bir dilekçe yazılması gereklidir. Bu dilekçenin kabul edilmesinden sonra da gerekli diğer işlemleri yapmaya başlanabilir.
Geriye Dönük Emeklilik Borçlanması Hangi Durumlarda Yapılır?
Emeklilik borçlanmasının kullanılabileceği durumlar, İş Kanunu çerçevesince şöyle belirlenmiştir:
• Ücretsiz doğum iznine ayrılmış olmak
• Greve katılmış olma durumu
• Askere gitmeden önce sigortası olan erkekler için, çalışırken mecvuri olarak askere gitmek
• Sigortalı bir işte çalışırken tutuklanmak ancak sonradan beraat etmek
• Sigortalı olmayan ancak tıpta uzman olabilmek için yurt dışı ya da yurt içinde herhangi bir okula gitmek (Geriye dönük emeklilik borçlanması yapılabilmesi için kişilerin mutlaka bir yerde sigortalı olarak çalışmaları gereklidir.)
Geriye Dönük Emeklilik Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Emeklilik borçlanması hesaplamasının yapılabilmesi için öncelikle kişilerin kaç gün borçlanacak olduklarını tespit etmeleri gereklidir. Daha sonra, her bir gün için ne kadar bir ücret ödemeleri gerektiğini hesaplamaları gereklidir. Günlük ücretleri ile beraber borçlanacak gün sayısının çarpılması ile kişilerin borçlanma tutarları kolaylıkla elde edilebilir.
Kaç Gün Prim Ödemem Gerekiyor?
Emeklilik hakkı için ödenmesi gereken prim günü sayısı, kişilerin sigorta türlerine, cinsiyetlerine, yaşlarına ve işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösterir. 4A kapsamındaki biri ile 4B kapsamındaki birinin emekliliği için ödemeleri gereken gün sayısı aynı değildir. Bununla beraber, aynı sigorta türünde çalışan bir kadın ile bir erkeğin ödeyebilecekleri gün sayısı da birbirinden farklıdır. Ancak geriye dönük emeklilik borçlanması yapması ile emekli olabilecek olan kişiler için sigorta türü yaş fark etmez. Kişiler, cinsiyet farklılıklarından dolayı kendilerine doğan imkanlara dikkat etmeli, eğer ödeme yapacaklarsa da bunu dikkate almalılardır.