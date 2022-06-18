4A ya da 4B'li doğum borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanması kaç para, kaç gün kazandırır?

👉Doğum Borçlanması Formu Nasıl Doldurulur?

Doğum borçlanması başvuru dilekçesinin doldurulması için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinde yer alan dilekçenin çıktı alınması gereklidir. Daha sonra, bu dilekçe içinde yer alan tüm bilgiler, doğru bir şekilde doldurularak ilgili kuruma teslim edilmelidir. Güncel olarak doğum borçlanması dilekçesinde doldurulması talep edilen bilgiler şöyle sıralanmıştır:

• İsim ve soy isim

• T.C. kimlik numarası

• SGK sicil numarası (SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı)

• Borçlanmanın yapılmak istenen tutarı

• Borçlanmanın gerçekleştirileceği hizmet veya süre niteliği kısmında, "Doğumdan Sonra Geçen Süre" kısmı

• Borçlanmak istenilen süre (Eğer verilmiş olan tüm süre kullanılmak isteniyorsa, belirtilmelidir. Ancak eğer belirli bir süreliğine doğum borçlanması kullanılmak isteniyorsa tarih aralıkları gün-ay-yıl olarak yazılır)

• Başvuru yapılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğünün ismi

• İkamet adresi

• İmza