4A Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için, kişilerin prim günleri ve yaşları dolduktan sonra gerekli olan tüm evrakları toplayarak Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yapmaları gereklidir. Yapılan başvuru incelendikten sonra eğer onaylanmasında herhangi bir sorun görülmezse, başvuru sahipleri 4A kapsamında emekli olabilirler.

Emekli Olabilmek İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Emekliliğe ayrılabilmek için güncel olarak izlenebilecek iki farklı yol vardır. Kişiler, sigorta türleri fark etmeksizin emeklilik başvurularını online olarak e-devlet üzerinden veya şahsi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri ile beraber gerçekleştirebilirler. Yüz yüze, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmek istenen başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz halde teslimi zorunludur. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda belge doğrulukları otomatik olarak kabul edildiği için herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur.