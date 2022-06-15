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    • SGK
    • 15.06.2022 08:00
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    • Son Güncelleme:
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    • 15.06.2022 08:00
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    SGK emekli olabilir yazısı nasıl alınır? E-devlet 4A emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru sorgulama!

    Emeklilik başvurusunu e-devlet üzerinden yapmak isteyen kişilerin öncelikle bir e-devlet şifresine sahip olmaları gereklidir. Kişiler, şifrelerini almalarından sonra e-devlet sistemine giriş yapmalı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sayfası üzerin geçmelilerdir. SGK sayfasından sonra d emeklilik başvurularını tamamlayabilirler. Emekliliğe ayrılabilmek için güncel olarak izlenebilecek iki farklı yol vardır. Kişiler, sigorta türleri fark etmeksizin emeklilik başvurularını online olarak e-devlet üzerinden veya şahsi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri ile beraber gerçekleştirebilirler.

    takvim.com.tr
    E-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru sorgula

    E-Devlet Emeklilik Başvuru Sorgulama Nasıl Yapılır?

    e-devletten emeklilik müracaatı işleminin gerçekleştirilebilinmesi için öncelikle e-devlet sistemine girilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesine geçiş yapılması gereklidir. Daha sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlığına tıklanması gereklidir. Burada, başvuru yapılmış olan herhangi bir durumun sonuca ulaşıp ulaşmadığı bilgileri ile beraber işlemin hangi durumda olduğu bilgisi de yer alır.

    4A Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için, kişilerin prim günleri ve yaşları dolduktan sonra gerekli olan tüm evrakları toplayarak Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yapmaları gereklidir. Yapılan başvuru incelendikten sonra eğer onaylanmasında herhangi bir sorun görülmezse, başvuru sahipleri 4A kapsamında emekli olabilirler.

    Emekli Olabilmek İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

    Emekliliğe ayrılabilmek için güncel olarak izlenebilecek iki farklı yol vardır. Kişiler, sigorta türleri fark etmeksizin emeklilik başvurularını online olarak e-devlet üzerinden veya şahsi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri ile beraber gerçekleştirebilirler. Yüz yüze, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilmek istenen başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz halde teslimi zorunludur. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda belge doğrulukları otomatik olarak kabul edildiği için herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur.

    4A Emeklilik İşlemleri Ne Kadar Sürer?

    4A ile emekli olacak kimselerin başlatmış oldukları emeklilik işlem süresi, 15 gün ile 3 ay arasında değişiklik gösterir. Bu süre çok nadiren 15 günün altına inerken, 3 ayın üzerine genelde çıkabilir. Yoğunluğa bağlı olarak değişen bu durum ile beraber kişiler, emeklilik işlemlerinin bu süre zarfı boyunca takip edebilirler.

    SGK Emekli Olabilir Yazısı Nasıl Alınır?

    Emekli olabilir yazısının alınabilinmesi için kişilerin öncelikle çalışanların prim günlerini eksiksiz bir şekilde doldurmaları gereklidir. Prim günleri ile beraber yaşlarını da doldurmuş, yani emekli olma hakkını kazanmış olan kişilere "Emekli Olabilir" yazısı verilir.

        Emekli Olmak İçin İşten Ayrılmak Gerekiyor Mu?

        Emekli olmak isteyen kişilerin işlerinden ayrılmaları zorunluluğu mevcuttur. Bir kimse, prim günü ve yaşı dolmasına rağmen hem çalışmak hem de emekli olmak istiyorsa bu durum mümkün değildir. Ancak çalışan, emeklilik durumu sebebiyle işinden ayrıldıktan sonra işine yeniden girebilir.

        Emeklilik İşlemleri Hangi Aylarda Yapılır?

        Genel anlamıyla emeklilik işlemlerinin başlatılabilmesi için belirlenmiş bir ay yoktur. Kişiler her ayda, yaşları ve çalışma günleri sayısı kendilerini emekli edecek kadar fazla ise emekli olabilirler. Ancak bazı mesleklerde, özellikle öğretmenlik ve belirli alanlarda memurlukta bazı aylara dikkat edilmesi gereklidir. Özellikle yaz aylarında işten ayrılmak, bazı kimseler için farklı sorunları beraberinde getirebilir.

        Emekli Olmak İçin Hangi Evraklar Gerekli?

        Emeklilik başvurusu belgeleri, kişilerin hangi türde sigortalı olduklarına göre değişiklik gösterir.

        Emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişilerin sigorta türlerine göre şu belgeleri teslim etmeleri gereklidir:

        4A sigorta kapsamından emekli olmak isteyen kişiler için gereken belgeler:

        • Kişinin işten ayrıldığını beyan eder nitelikte belge

        • Kişinin çalıştığı şirketten alabileceği gelir vergisinden muaf tutulduğunu kanıtlar nitelikteki belge

        • Tahsis ve talep belgesi

        4B sigorta kapsamından emekli olmak isteyen kişiler için gereken belgeler:

        • Tahsis ve talep belgesi

        4C sigorta kapsamından emekli olmak isteyen kişiler için gereken belgeler:

        • Kimlik fotokopisi

        • Yerleşim belgesi

        • Emekli olmak isteyen kişinin çalıştığı kuruma dair resmi kurum kimliği

        • Askerlik belgeleri

        • Eğer varsa askeri borçları kanıtlar nitelikte belgeler

        • 3 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

        • Kişinin emekli maaşını almak istediği bankanın açıkça belirtildiği talep formu

        • Tahsis ve talep belgesi
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        Haberler SGK SGK emekli olabilir yazısı nasıl alınır? E-devlet 4A emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru sorgulama!
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