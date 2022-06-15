👉Dul maaşı alma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Vefat eden sigortalının ölüm tarihinde eşinden ayrılmamış/boşanmamış olması

• Gerekli olan sigortalılık ve prim şartlarının sağlanmış olması

• Dul maaşı almaya hak kazanmış olan kişinin eşinin vefatından sonra herhangi biri ile evlenmemiş olması

• Vefat eden sigortalının eşine dul aylığı bağlanana dek kendi sigortalılık durumundan, farklı bir kurum ya da kuruluş üzerinden maaş bağlanmamış olması

• Yabancı bir ülkede çalışmamak

👉2022 Dul Maaşı Ne Kadar?

Güncel olarak alınan dul maaşları, 2022 yılında vefat eden sigortalının maaşlarının yarısı olarak belirlenmiştir. Eğer vefat etmiş olan kişinin emekli maaşı üzerinde eşinden farklı biri varsa ancak bu kişi kendine maaş bağlanmasını istemiyorsa, %50 olarak verilmiş bu oran %60 ya da %75 olabilir.