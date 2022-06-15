👉Yaşlılık maaşı alma koşulları, 2022 yılı itibari ile güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• 65 yaşın doldurmak
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak
• Herhangi bir gelire sahip olmamak
• Nafaka almamak
• Sağlık sigortasına sahip olmamak
• %40 üzerinde engelli olmak (Engelli olmayan vatandaşlara yaşlılık maaşı verilebilmesi mümkün değildir.)
• Hanenin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması
👉Yaşlılık Maaşı Alabilmek İçin Hangi Evraklar Gereklidir?
👉Yaşlılık maaşının alınabilmesine gerekli görülmüş olan evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Fakirlik kâğıdı
• Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
• Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kâğıt
• Mal bildirimi
• Sağlık kurulundan alınan bir yaşlılık raporu
👉2022 Yaşlılık Maaşı Ne Kadar?
Güncel yaşlılık maaşının tutarı, 2022 yılı ocak ayı itibari ile 1.084 TL olarak belirlenmiştir. Yaşlılık maaşı alan kimseler, 2022'nin Haziran ayına kadar bu ücret üzerinden, Haziran ayından sonra ise zamlı olarak maaş almaya devam edeceklerdir.
👉Yaşlılık Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
👉Yaşlılık maaşına başvuru yapılabilmesi için iki farklı yol bulunur:
• E-devlet
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi
Her iki yerden yapılan başvurular doğrudan işleme alınır. Yaşlılık maaşı başvurusu yapıldıktan sonra da kısa zaman içinde sonuçlanır ve kişilerden ilgili kurumlara gerekli olan belgeleri getirerek teslim etmeleri talep edilir.
👉Yaşlılık Maaşı Kimlere Verilir?
Yaşlılık maaşı alabilecek olan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şöyle belirlenmiştir:
• 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar, 20 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler.
• 55 yaşını doldurmuş olan erkekler, 25 yıl sigortalı ve 5.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemişlerse yaşlılık maaşı alma hakkına sahiptirler.