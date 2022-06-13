Normal şartlarda bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur?

Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında mühim bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden SGK, içeriğinde kayıtlı olan kişilerin sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi. Emekliliğinizle alakalı her türlü hesaplamayı basit bir şekilde ne zaman emekli olabilirim programı üzerinden yapabilmeniz mümkün.
SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur?
SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik amacıyla fırsatlar neler sorusu da yer buluyor.
Hayatının büyük bir bölümünü çalışma hayatında geçirmek halinde kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik devresine rahat ve en süratli şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.
· e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.
· E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.
· E-Devlet Kapısı'nda tespit edilen "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" opsiyonuna giriş yapın.
· Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.
· Hizmete başlama tarihini girin.
· Son olarak "Sorgula" opsiyonuna tıklayın.
Bu işlemlerle ne vakit emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Fakat emeklilik işlemlerinde SGK resmi girdilerinin öneme alındığını unutmayın.