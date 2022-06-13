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    • SGK
    • 13.06.2022 08:26
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    • 13.06.2022 08:26
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    Normal şartlarda bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur?

    Ne zaman emekli olabilirim sorgulamaları her çalışan amacıyla emeklilik hesaplamalarında en çok sarfedilen araçlardandır. Emeklilik tarihini daha eskiden hesaplamak ve kariyerini planlamak isteyenler ne zaman emekli olabilirim hesaplaması ile emeklilik detaylarını öğreniyor. Sizlerde normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim programı ile emeklilik detaylarınızı sorgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Normal şartlarda bugün emekli olsam kaç para maaş alırım?

    Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında mühim bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden SGK, içeriğinde kayıtlı olan kişilerin sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi. Emekliliğinizle alakalı her türlü hesaplamayı basit bir şekilde ne zaman emekli olabilirim programı üzerinden yapabilmeniz mümkün.

    SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur?

    SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik amacıyla fırsatlar neler sorusu da yer buluyor.

    Hayatının büyük bir bölümünü çalışma hayatında geçirmek halinde kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik devresine rahat ve en süratli şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.

    · e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

    · E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.

    · E-Devlet Kapısı'nda tespit edilen "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" opsiyonuna giriş yapın.

    · Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.

    · Hizmete başlama tarihini girin.

    · Son olarak "Sorgula" opsiyonuna tıklayın.

    Bu işlemlerle ne vakit emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Fakat emeklilik işlemlerinde SGK resmi girdilerinin öneme alındığını unutmayın.

        Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik

        Erkek sigortalı çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak, erken emekli olma fırsatını yakalayabiliyor. Askerlik borçlanması ile alakalı olarak ilgi edilmesi gereken nokta ise son askerlik kanununda oluşturulan farklılıktir. Yani erkek sigortalının resmi olarak yapmış bulunduğu askerlik zamanı kadar askerlik borçlanması yapabiliyor. Yani askerlik kanunda farklılık yapılmadan evvel askerliğini yapmış olan vatandaşlar 2 seneye kadar erken emekli olabilme şansını yakalayabiliyor. Fakat yeni askerlik kanunu ile eş güdümlü mecburi askerlik 6+6'ya dönüştürüldüğünden 1 seneye kadar erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Askerlik borçlanması yardımıyla erkekler, basit bir şekilde erken emeklilik şansından faydalanabiliyor.

        Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik Olanağı Var

        Kadın sigortalı çalışanlar doğum borçlanması yaparak, erken emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. SGK doğrultusundan kadın sigortalı çalışanlara sağlanan bu olanak yardımıyla kadınlar, her gerçekleştirdikleri doğum amacıyla doğum borçlanması yapabiliyor. Üstelik doğum borçlanması ile erken emeklilik fırsatı emekliliği 6 sene geriye çekebiliyor.

        Normal Şartlarda Bugün Emekli Olsam Kaç Para Maaş Alırım?

        4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın programı yardımıyla kendileri hesaplayabiliyor.

        4B / 4C Erkek Çalışanlar: 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta girişi yapan erkek çalışanlar, emekli olmak amacıyla en az 61 yaşını beklemek zorundadır. 61 yaşında sigorta primi gün ödemesi tamamlanmamışsa, 65 yaşına kadar prim ödemesi yapılabilir. 65 yaş tamamlandıktan sonra, kalan prim ödemeleri toplu olarak yapılarak emekli olunmaktadır.

        4B / 4C Kadın Çalışanlar: 01.01.2015 tarihinden sonra işe başlayan bayan çalışanlar, 61 yaşını doldurduktan sonra emeklilik hakkı elde etmektedir. Kişiler, 65 yaşına kadar sigorta prim ödemesi yapabilirler.

        4A Erkek Çalışanlar: 01.01.2016 tarihinden sonra işe giren ve SSK sigorta başlangıcı yaptıran erkek çalışanlar, emekli olmak amacıyla en az 61 yaşını tamamlamak zorundadır. Çalışanların emeklilik yaşları, en çok 65 olacaktır.

        4A Kadın Çalışanlar: 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yaptıran bayan çalışanlar, emekli olmak amacıyla 61 yaşını tamamlamak zorundadır. Çocuk sayısına göre, emeklilik yaşında indirim yapılabilir.

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        Haberler SGK Normal şartlarda bugün emekli olsam kaç para maaş alırım? SGK, SSK ve Bağkur'lu 4A, 4B, 4C'li kaç yaşında emekli olur?
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