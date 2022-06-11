Onlarca meslekte erken emeklilik yıpranma payı olan meslekler listesi 2022 belli oldu! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Bakmadan geçme

Erken Emekli Olmak İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

SGK-SSK doğrultusundan tanımış olan yıpranma payından yararlanarak erken emekli olmak isteyen vatandaşların, herhangi bir yere müracaat yapmalarına lüzum yoktur. Kurum doğrultusundan belirlenmiş olan tehlikeli meslek gruplarının birinde vazife yapmış ya da yapıyor olan vatandaşlar, sigortalı olmaları takdirde SGK'ya bildirilir ve yıpranma payından otomatik olarak yararlanırlar