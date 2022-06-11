Gözler oradaydı! Onaylandığında tek evrakla hemen çözülecek! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi geliyor!

Yasalarımıza baktığımızda kişlerin emekli olması amacıyla 3 esas koşul aranıyor. İsteğe bağlı prim sistemiyle de dışarıdan prim ödeyerek emekli olunabiliyor. Bu kapsamda ev hanımları nasıl emekli olacağı hususu ile ilgili oluşturulan açıklamaları yakından takip ediyor. Hem de Meclis'e ev hanımları amacıyla yayılan tasarıdaki son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Ev hanımlarının emekli olabilmeleri amacıyla yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şu şekilde sıralanmıştır:
· 50 yaşını doldurmuş olmak
· SGK ile bir bağlantısı olmamak
· Belirli bir vakit çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri amacıyla, ev hanımlarının emeklilik müracaatı gerçekleştirdikleri esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmaması
· 1995 yılından evvel evlenmiş olmak (25 senedir evli olunması gereklidir.)
· Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak
· Gelir vergisine tabii olmamak
25 Yıllık Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ev hanımlarının emeklilik müracaatları, e-devlet ya da SGK il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir. E-devlet üzerinden müracaat yapan ev hanımları, müracaatları onaylandıktan sonra müdürlüklere giderek emeklilik işlemleri bağlamında imza atmalılardır. Müdürlüklerden prosedür yapmış olan vatandaşlar ise prosedürleri onaylandıktan sonra kendilerine verdiği bilgilendirme tarafında müdürlüklere giderek prosedür yapabilirler.