8 yıl erken emekli olabilirsiniz! Onlarca meslekte erken emeklilik yıpranma payı olan meslekler listesi 2022 belli oldu! Bakmadan geçme

SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli olmak, kişilerin bir numaralı planları arasında yer almaktadır. Bu planın gerçekleşmesi amacıyla ise SGK doğrultusundan belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir. SGK emekli olmak isteyen kişiler bağlamında belirlemiş bulunduğu şartları, birtakım hallerde esnetmektedir. Bu durumların başında ise vatandaşın yer aldığı meslek grubunun çalışma şartları gelmektedir. Kısacası, birtakım meslek gruplarında istihdam edilmiş olan vatandaşlara SGK tarafından erken emekli olma hakkı tanınır.
Erken Emekli Olma Hakkı Nedir?
SGK, sigortalı olma süresinin birtakım meslek kümeleri amacıyla esnetildiği belirtmiştir. Söz hususu ayrıcalıklı hizmete göre tehlikeli meslekler içinde vazife yapan vatandaşların 1 senelik çalışma sürelerine ek yapılır. İlgili ek süreye "yıpranma payı" ismi verilir. Sonuç olarak vatandaşlar, sigortalı olma sürelerini daha acele doldurdukları amacıyla daha erken emekli olabilirler.
Hangi Meslek Sahipleri Daha Erken Emekli Olabilir?
SGK doğrultusundan tanınmış erken emekli olma hakkı, birtakım meslek gruplarını kapsamaktadır. Kurum, yıpranma payı ayrıcalığından yararlanabilecek olan meslek gruplarını şu şekilde belirlemiştir:
· Sağlık sektörü çalışanları
· Ceza ve infaz koruma memurlar
· TBMM çalışanları
· Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri
· Basın ve yayın personelleri
· İtfaiye personelleri
· Kolluk kuvvetleri personelleri
· Su altı çalışanları
· Cıva üretimi pazarında çalışanlar
· Arsenik ve kurşun pazarında çalışan kişiler
· Çimento, demir, çelik, alüminyum, döküm fabrikalarında vazife alan kişiler
· Döküm fabrikası çalışanları
· Asit yapan fabrikalarda ya da atölyelerde çalışan kişiler
· Nükleer çalışmalarının yapıldığı yerlerde çalışan kişiler
· Termik santrallerde çalışan kişiler